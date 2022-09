Jari De Busser (Lommel SK): “We zullen top moeten zijn om beloften van Standard te kloppen”

“Vooral voor de supporters”, blikt Jari De Busser, die volgende maand 23 kaarsjes mag uitblazen, vooruit. “Thuis tegen de beloften van Anderlecht waren we niet bij de les en leden een terechte nederlaag. Tegen SK Beveren had het anders kunnen lopen. Indien we onze kansen verzilveren in een uitstekende eerste helft dan kregen we een totaal andere wedstrijd. Kort samengevat, die nederlaag hadden we niet verdiend.”

“Op verplaatsing wil het dan wel lukken”, vervolgt De Busser. “In Beerschot winnen is niet evident. Akkoord, we hadden het tikkeltje geluk aan onze zijde, maar met een rapport van 9 op 9 buitenshuis mag je fier zijn. We staan op een tweede plaats en het moet de doelstelling zijn om in de bovenste regionen te blijven meedraaien.”

Evenwicht op het middenveld

“Dan moeten de jonge Rouches voor de bijl”, weet De Busser. “Van een leien dakje zal het zeker niet lopen. Ik heb enkele wedstrijden van de Luikse beloften gezien. Veel talent en kwaliteit in hun team. Ook spelen ze bij momenten potig. We zullen zeker top moeten zijn om eindelijk die eerste thuiszege binnen te halen. Vooral voor de fans is dat belangrijk. Twee keer lukte het niet. We mogen onze fans niet voor een derde keer ontgoochelen. Ondertussen is het team aan het groeien. De terugkeer van Théo Pierrot is zeer belangrijk voor het juiste evenwicht op het middenveld. De nieuwe jongens inpassen vergt tijd, maar we krijgen gezonde concurrentie en daar kan Lommel SK alleen maar beter van worden. Schrijf maar op, de drie punten blijven aan de Gestelsedijk.”

Steun van Kristof Van Hout

“De terugkeer naar het oude nest van doelman Kristof Van Hout was een gouden zet van de club. Hij is een belangrijke factor in de kleedkamer en naast het veld. Een topkerel op alle vlakken. Vorig seizoen moest ik vaak in de strijd met Fiermarin het onderspit delven. Dit seizoen voelt aan als een bevrijding. Ik blijf keihard werken op training en krijg enorme steun van Van Hout. Ik wil hem daarvoor bedanken uit de grond van mijn hart. Ik heb dit seizoen stappen voorwaarts gezet. Is ook de bedoeling. Ik heb de ambitie om op het hoogste niveau aan de slag te kunnen gaan. Liefst met Lommel SK, want het is een fantastische club”, besluit De Busser.

