Jari De Busser (Lommel SK): “Op het Lisp weer aanknopen met een overwinning”

Speciale wedstrijd

Lastige partij bij Lierse Kempenzonen

“Het zal een lastige partij gaan worden”, weet De Busser. “Lierse Kempenzonen is een stugge ploeg en moeilijk te ontwrichten. Het zal bikkelen worden en ik verwacht ook grotendeels een gesloten wedstrijd. Knokken en onze voet zetten is broodnodig om resultaten te kunnen behalen. Daar wringt nu net het schoentje bij sommige jongens. Talent en klasse is voldoende aanwezig in deze groep om mee te dingen voor de prijzen. Echter alleen op talent kan je geen wedstrijden winnen. De jongeren hebben het moeilijk om de nodige grinta te tonen. Ze opteren te vaak op hun technisch vermogen. We gaan meer moeten vechten en steviger in de duels worden. Tegen Club NXT hebben we dat niet slecht gedaan. Kwamen knap terug, maar uiteindelijk mogen we die wedstrijd nooit verliezen. Enerzijds, door de blunder van de scheidsrechter, anderzijds het ontbrak in de laatste minuten aan de nodige discipline. We slikken te gemakkelijk doelpunten op stilstaande fases. Heel frustrerend voor een doelman. Ook moeten we dringend werk maken om onze kansen beter af te werken.”