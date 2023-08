Jari De Busser (Lommel SK) kijkt uit naar seizoensopener in Oostende: “Meteen tonen wat we waard zijn”

voetbal jupiler pro league Christian Burgess en Union slikken in twee matchen geen doelpunt: “We werken hard als team”

Drie op drie voor de Brusselse clubs in 1A. RWDM boekte zijn eerste zege op het hoogste niveau en Anderlecht stuntte tegen landskampioen Antwerp. Vrijdag had Union de toon gezet door met het kleinste verschil te gaan winnen op het veld van Standard. Opvallend: Union slikte in twee matchen geen doelpunt. “Misschien komt dit omdat we hard werken als team”, zegt verdediger Christian Burgess.