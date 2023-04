Jari De Busser en Lommel SK gaan verrassend onderuit tegen rode lantaarn Virton: “Waren niet agressief genoeg”

Voetbal In memoriam: Gilbert Bailliu, grapjas en doelpunten­ma­chi­ne van Cercle en Club Brugge in jaren ’60

In Brugge is gisteren Gilbert Bailliu overleden. De voormalige doelpuntenmachine van Cercle én Club Brugge uit de jaren ‘60 is 86 jaar geworden. Minder dan een maand geleden ging ook John Moelaert heen, de verdediger die altijd in één adem met Gilbert Bailliu werd genoemd omdat het duo in 1966 de veelbesproken overstap van groen-zwart naar blauw-zwart maakte.