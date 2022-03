Jari Breugelmans ontvangt met Dessel Francs Borains: “We zijn een groep die wil winnen en kampioen worden”

voetbal eerste nationaleNa drie opeenvolgende uitwedstrijden mag Dessel Sport zaterdagavond nog eens voor eigen volk aantreden. Het is gastheer voor Francs Borains, de Waalse tegenstander die eind september de Kempische leider in eerste nationale zijn eerste nederlaag (1-0) van het seizoen aansmeerde. Een verlies dat men bij Dessel nog niet vergeten is.

Omwille van blessures en schorsingen moest trainer Benny Lunenburg de voorbije weken regelmatig aan zijn elftal sleutelen. Ondanks de recente twee op negen staat Dessel nog stevig aan de leiding. Wat aangeeft dat het voor de concurrentie niet gemakkelijk is om de kloof te dichten.

“Die bonus van drie punten én twee gewonnen wedstrijden meer geven toch een goed gevoel”, reageert Jari Breugelmans. “We mogen niet vergeten dat we niet de gemakkelijkste verplaatsingen achter de rug hebben. Een wedstrijd zoals vorige week in Heist blijft voor de twee ploegen iets speciaal. Van een derby was niet echt sprake, maar dat we in deze reeks een tegenstander uit de provincie mogen bekampen is apart en zorgt ervoor dat de sfeer in dergelijke ontmoetingen speciaal is. Ik denk dat de puntendeling een eerlijk verdict was.”

Opdoffer

Francs Borains slaagde er als eerste ploeg in om Dessel in het verlies te spelen. Al heerst er in het groen-witte kamp nog steeds een dubbel gevoel bij dat eindresultaat. “Ik herinner mij dat Francs Borains er in slaagde om één bal tussen de palen te schieten. Maar het was wel raak. Wij hadden zelf ook niet veel mogelijkheden, maar toch voldoende kansen om met een goed resultaat huiswaarts te keren. De busreis van meer dan twee uren, maakte het nog zuurder.”

Het zal de komende maanden aan de concurrentie zijn om Dessel van zijn troon te stoten. Daar zal regelmaat aan te pas moeten komen. “Het feit dat we niet promoveren zorgt er niet voor dat we zonder druk spelen”, zegt de Retienaar, die in Dessel nog een overeenkomst voor volgend seizoen heeft. “Wij zijn een groep die elke wedstrijd wil winnen. We gaan alles in het werk stellen om de titel binnen te halen. Uiteindelijk gaat het over een eergevoel dat elke sportbeoefenaar meedraagt.”

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale