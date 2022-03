Jari Breugelmans knoopt met leider Dessel in het ‘burenduel’ tegen Thes weer aan met een zege

Na drie gelijke spelen op rij, heeft Dessel Sport in eerste nationale opnieuw aangeknoopt met een 1-0 overwinning. Tegen de ‘buren’ van Thes viel de beslissing diep in de tweede helft. Het was aanvoerder Toon Lenaerts die na hoekschop de partij besliste. Voor de Kempische leider meteen de twaalfde driepunter van het seizoen.

Het was even geleden dat de groen-witten nog eens van een overwinning konden proeven. Maar ondanks het uitblijven van een zege, bleef Dessel Sport aan de leiding. Tegen Thes moest de leider opnieuw het onderste uit de kan halen.

“Het doelpunt viel na een hoekschop”, zegt Jari Breugelmans. “Vooral in de eerste helft hebben we het behoorlijk moeilijk gehad. Na de rust konden we een positieve agressie aan de dag leggen, waardoor er meer druk ontstond. Na de voorbije weken is dit een alleszins een welgekomen opsteker.”

‘Buren’

De wedstrijd tegen Thes bracht behoorlijk wat publiek op de been. Voor Dessel is het een wedstrijd tegen een ploeg uit de buurt. Al is dat laatste wat relatief. “Voor ons is het de kortste verplaatsing van het seizoen. Dat was eveneens te merken in de aanloop naar deze wedstrijd. Daarom doet het veel deugd om in dergelijke wedstrijd de bovenhand te kunnen halen.”

‘Engelse’ week

In eerste nationale wordt de eerste week van april een drieluik afgewerkt. Voor Dessel betekent dat zaterdag een verplaatsing naar Olympic, gevolgd door twee thuiswedstrijden: op woensdag tegen Mandel United en zaterdag tegen Knokke.

“We hebben het geluk dat we die midweekwedstrijd voor eigen volk kunnen afwerken”, zegt de flankspeler. “Een trip op woensdag naar Izegem betekent zoveel als een halve dag verlof nemen. Maar eerst is er het duel op het veld van Olympic, een ploeg die eveneens in de bovenste regionen is terug te vinden. We bekijken het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. Ons eerste doel, een rustig seizoen doormaken, hebben we een tijd geleden reeds bereikt. Nu gaan we voluit die eerste plaats verdedigen. Hoewel er voor ons dit jaar geen promotie is weggelegd, kunnen we toch de basis van een mooie toekomst leggen.”