Jari Breugelmans hoopt met Dessel beloften van AA Gent partij te kunnen geven: “Drang om te spelen is heel groot”

voetbal eerste nationaleVoor de tweede keer in nauwelijks drie weken tijd is Dessel Sport zaterdagavond gastheer voor AA Gent. Woensdag 9 november werkte de Kempische formatie een bekerduel af tegen AA Gent. Zaterdag komen de beloften van de club uit de Jupiler Pro League naar de Kempen om er de zestiende speeldag in eerste nationale te betwisten.

Het duel tegen de U23 van AA Gent wordt voor Dessel het derde duel onder de sportieve leiding van Stijn Vreven. Met een vier op zes hebben de groen-witten, die zaterdag de geschorste Alessandro Cerigioni moeten missen, alleszins vertrouwen kunnen tanken.

Talenten

In de diverse reeksen waarin ploegen uit de Jupiler Pro League hun beloften in competitieverband laten aantreden, valt het op dat er in die teams heel veel potentieel aanwezig is.

“Ik vermoed dat het de doelstelling is om die jonge gasten op een zo hoog mogelijk niveau te laten acteren”, zegt Jari Breugelmans. “Bovendien zijn het wedstrijden met inzet. Een team als de beloften van AA Gent bestaat wellicht uit spelers die heel professioneel bezig zijn, en heel dicht aanleunen bij het eerste elftal. Persoonlijk verwacht ik een grote tegenstand. Het zal geen toeval zijn dat ze op de vijfde plaats in het algemeen klassement zijn terug te vinden.”

Buiten strijd

Na een lange afwezigheid maakte Jari Breugelmans enkele weken geleden zijn heroptreden in het aanvallende compartiment van Dessel. “Omwille van pubalgie ben ik vele maanden buiten strijd geweest”, blikt de Retienaar terug op een niet al te prettige periode. “Aanvankelijk was rusten de grote boodschap. Maar omwille van mijn werk in de interieursector, was dat niet mogelijk. Met het gevolg dat de blessure niet kon genezen. Daarom was ik blij dat ik enkele weken geleden, na vele maanden, mijn opwachting weer kon maken.”

Knie

Intussen zat de aanvaller opnieuw aan de kant, met een letsel aan de patellapees. Al bestaat de mogelijkheid dat hij tegen zaterdagavond fit zal zijn. “Dat is alvast mijn grote hoop. De laatste trainingen zullen daarover duidelijkheid moeten verschaffen. In dat geval is het aan de trainer om de knoop door te hakken.”

Lees ook: meer voetbal in 1N