Jari Breemeersch helpt Winkel B aan winst in topper tegen Ingelmunster: “Eindronde spelen zou mooi zijn”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE CDerdeprovincialer Winkel Sport B won zaterdagavond met 2-1-cijfers de topper in de C-reeks tegen SV Ingelmunster. De rood-zwarten doen door de winst in de stand haasje-over met Ingelmunster en klimmen naar de tweede plaats, op ruime afstand van Dosko Beveren.

Zaterdagavond scoorde de 24-jarige Jari Breemeersch in de laatste minuut de winnende treffer. “Ik woon in Rollegem-Kapelle, maar speel al vanaf mijn jeugd bij Winkel Sport”, weet de aanvaller. “Ik ben hier bezig aan mijn vierde seizoen in de B-ploeg en dat is bijzonder leuk. Iedereen kent iedereen en de meeste van ons spelen al heel lang samen.”

“We vormen een hechte vriendenbende en dat is zeker een belangrijke factor voor ons huidig succes. Coach Deprez beklemtoont wekelijks dat we moeten proberen goed voetbal op de mat te brengen en vooral plezier blijven beleven aan het voetbal. Dat lukt aardig, want week na week, ongeacht het resultaat, genieten we er met zijn allen met volle teugen van.”

Winkel Sport B opende 2022 met nederlagen tegen Aalbeke en Heule, maar zaterdag werd het al de vijfde opeenvolgende zege voor het B-team van Ter Schueren. “We wisten dat het tegen Ingelmunster een belangrijk duel was”, beklemtoont de matchwinnaar. “We kwamen 0-1 achter waarna we aan de rust besloten om de teugels zeker niet te lossen en terug te slaan. Met een ongebreidelde inzet en enthousiasme geraakten we aan de gelijkmaker en in de slotminuut lukte ik nog de winnende treffer”, aldus de leraar lager onderwijs. “Het is zalig om met een goaltje je ploeg nog de verdiende drie punten te bezorgen. Wie scoort, maakt niet zo veel uit, maar het was echt voor iedereen een ontlading dat we finaal Ingelmunster nog in het verlies konden duwen.”

Geen druk

“Het bestuur legt ons totaal geen druk op en wij doen dat zelf ook niet. We spelen match per match en zien wel waar we finaal eindigen. Intussen staan we op een puike tweede plaats en zou het heel mooi zijn als we die eindronde zouden halen”, besluit Breemeersch. “Nu focussen we ons op de uitmatch van volgende zondag in Bissegem, de derde in de stand.”