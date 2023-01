Jari Bauwens met Jong Lede naar Elene-Grotenberge: “De druk zal zondag wat groter zijn”

Jari Bauwens

Vorig weekend was Jari Bauwens er tegen Voorde-Appelterre niet bij omwille van een gele schorsing. Op Elene-Grotenberge zal hij opnieuw van de partij zijn. “Die nul op twaalf kan je maar voor een deel relativeren. Het klopt dat we veel afwezigen hadden. Tegen competitieleider Voorde-Appelterre speelden we op zich een degelijke match. We kwamen weliswaar 0-3 achter, maar nadien toonden we ons weerbaar. Voorde-Appelterre steekt er samen met Tempo Overijse bovenuit in de reeks. Eén van beide speelt wellicht kampioen. Je kunt stellen dat het niet tegen de leider was dat we de punten moesten pakken, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat we voor een zware maand januari staan. De druk zal zondag alleszins wat groter zijn. De punten zijn welkom, want er wachten ons nog zware duels tegen Kalken en Stekene.”