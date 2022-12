Jari Bauwens (Jong Lede) sluit jaar af zonder te spelen: “Afgelasting valt te begrijpen”

Voor Jari Bauwens had de afgelasting twee voordelen: hij had tijd om terug te blikken op de heenronde en hij kon zich ontfermen over de jeneverbar. “Spelen of niet? Het is vaak een discussiepunt. Nu heb ik echt wel het gevoel dat de afgelasting te begrijpen valt. Op één helft kon perfect gevoetbald worden, maar de andere kant lag er spekglad bij. Ik kan leven met de beslissing van de ref. Ik moet ook toegeven dat de afgelasting nog een bijkomend voordeel had. We hadden nogal wat blessures (lacht). Wanneer de match ingehaald zal worden, weet ik nog niet. De kans is echter groot dat we toch wel wat spelers zullen kunnen recupereren. Doordat we niet speelden, kon ik in de kantine de jeneverbar voor mijn rekening nemen. Ik had me daarvoor opgegeven als vrijwilliger.”