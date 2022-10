Jari Bauwens (Jong Lede) kan eindelijk echt aan het seizoen beginnen: “Blessure behoort tot het verleden”

Versterkte ploeg

Waar Jong Lede vorig seizoen in de heenronde nog aan het infuus lag, is de ploeg dit seizoen uitgegroeid tot een degelijke middenmoter. Een gedeelde zevende plaats is het gevolg. Jari Bauwens bevestigt. “De ploeg is duidelijk versterkt. Zeker achterin is er meer voetballend vermogen gekomen. In feite gaan we door op het elan van vorig seizoen, maar de trein blijft ook in deze competitie op het juiste spoor rijden. In de middenmoot van derde nationale is er weinig marge. Dat merk je ook aan onze uitslagen. Veel van onze wedstrijden worden gewonnen of verloren met slechts één doelpuntje verschil. Ook tegen Avanti Stekene zal het wellicht een geladen duel worden. De Waaslanders behoren tot de top vijf in de reeks. Een zware dobber dus. We hebben de voorbije weken al een zware kalender gehad. Met Stekene nemen we het op tegen de laatste ploeg uit de top vijf die we nog niet ontmoet hebben.”