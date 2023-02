Jari Allary en VV Alveringem met vertrouwen na stuntzege tegen titelfavoriet: “Bewijzen dat we tot heel wat meer in staat zijn”

voetbal vierde provinciale AEen opmerkelijke uitslag afgelopen weekend in vierde provinciale A: de 2-1-zege van staartploeg VV Alveringem tegen titelfavoriet KV Koksijde-Oostduinkerke. Jari Allary, aanvoerder bij Alveringem, legt uit waarom die zege geen toeval was en zijn ploeg de komende weken nog punten kan pakken.

Met een huidige twaalfde plaats is Alveringem aan een grijs en onopvallend seizoen bezig. Enkel Fusion Oostende, Gistel en Bulskamp tellen minder punten in vierde provinciale A. De zege tegen Koksijde-Oostduinkerke kwam dus als een grote verrassing, te meer omdat Alveringem de weken voordien maar liefst zes keer op rij verloor en in de heenronde met 10-0 onderuit ging tegen de kustploeg.

“We waren uit op revanche”, lacht Jari Allary ons toe. “Nee, eerlijk, deze zege heeft ons ook wat verrast. Al klopte ons wedstrijdplan wel. Met een laag blok vingen we Koksijde-Oostduinkerke op en lieten we hen voetballen tot onze speelhelft. Ze hadden veel balbezit, maar vonden geen oplossingen en hanteerden nogal veel de lange bal. Op een hoekschop schoot Duffield ons in de eerste helft door een bos van benen op voorsprong. Diep in de tweede helft verdubbelde Dhondt de score met een knap afstandsschot op een snelle tegenaanval. In de slotfase slaagden de kustploeg in een aansluitingstreffer, maar een grote kans op de gelijkmaker kregen ze niet. De vreugde en ontlading was enorm.”

Trainerswissel

Die onverwachte zege kwam er met een nieuwe coach. “Na die zes nederlagen op rij, gaf onze T1 Tony Termote er vorige week onverwacht de brui aan”, vervolgt de aanvoerder. “Het kwam als een verrassing voor ons, want we wilden nog verder met hem. Hij zag het echter niet meer zitten en zo nam Johan Timmerman, trainer van onze beloftenploeg, de leiding over. We waren wat op onze tenen getrapt na het plotse vertrek van onze oefenmeester en wilden hem bewijzen dat we wel nog in staat zijn om punten te pakken. Dat is bij deze gebeurd (lacht).”

Klimmen in het klassement

Wat liep er de voorbije weken dan fout bij Alveringem? “Heel wat blessureleed zette een rem op onze ontwikkeling en de motivatie slonk dan ook zienderogen”, aldus nog Allary. “De coach moest week na week puzzelen en zo ontbrak het ons aan een duidelijk systeem, een vaste basiself en de nodige goesting om er negentig minuten lang ons hoofd voor te leggen. We bewijzen nu echter dat we tot heel wat meer in staat zijn en ik wil dan ook graag nog enkele plaatsen klimmen in het klassement. Onze volgende tegenstander, Beaufort Middelkerke, is opnieuw een topploeg die aanspraak maakt op de eindronde. Met een goed blok en een snelle aanvalslinie willen we ook hen het vuur aan de schenen leggen”, besluit de aanvoerder.

Vierde provinciale A: Beaufort Middelkerke - VV Alveringem op zaterdagdagavond 11 februari om 19.30 uur.

