Janosh De Craene trekt naar SK Bellem: “Ik ben ontgoocheld in FC Sleidinge”

“Op een ogenblik dat de club nog niet met me praatte, kreeg ik te horen dat Amaury Soinne de overstap maakte van Bellem”, zegt hij. “Finaal kwam er dan toch een gesprek met de clubleiding. Daar kreeg ik te horen dat ze wilde kiezen voor drie quasi evenwaardige doelmannen en dat we maar moesten uitvechten wie in de basis zou staan. Ik voelde nattigheid, wist dat iemand me binnen het bestuur liever zag vertrekken en verkoos om mijn tenten elders op te slaan.”

“Via mijn keeperstrainer Danny Van De Velde kreeg ik te horen dat Bellem op zoek was naar een doelman en dat het interesse in me had. Intussen was het duidelijk dat Michiel De Zutter het sportieve roer in handen zou nemen bij die club. Hij overtuigde me om de stap te zetten. Het neemt niet weg dat ik ontgoocheld ben in FC Sleidinge. De voorbije jaren pakte ik meer punten dan dat ik er verloor en dan voelt het niet goed wanneer de club je zo behandelt. Nog wel meer spelers van Sleidinge voelden het zo aan.”

Nieuwe look

SK Bellem maakt intussen volop werk van de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen. Het gegeven dat al heel wat spelers de club hebben verlaten, schrikt De Craene niet af. “Ik ben niet het type doelman dat met drie of vier ploegen rond tafel gaat zitten. Ik wou de knoop snel doorhakken en heb mijn gevoel gevolgd. Danny Van De Velde vindt het een goede keuze voor mij en mijn ouders vinden ook dat deze club wel past bij mij.”

Versterkingen

Met een nul op vijftien begon Bellem niet overtuigend aan dit seizoen. De Craene gaat er van uit dat Bellem volgend jaar weer in tweede speelt. “Ik pin me niet vast op de zwakke start van Bellem. Blessures, Covid, pech... Het zorgde ervoor dat ze te weinig beloond werden in het begin van het seizoen. Het lijkt intussen zo goed als zeker dat de competitie niet hervat wordt. Mijn overeenkomst vervalt hoe dan ook mocht Bellem toch zakken. Maar daar ga ik niet van uit. En de sportief verantwoordelijken verzekerden me dat ze nog enkele gerichte versterkingen zullen aantrekken. Ik kijk dus al uit naar het seizoen bij Bellem.”

