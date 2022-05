Jannes Vermeulen en KM Torhout willen in Turnhout promotie afdwingen: “We denken niet aan plan B”

VOETBAL EINDRONDE DERDE NATIONALEKM Torhout sloot de reguliere competitie in derde nationale A af op de vierde plek en is zo nog steeds in de running voor promotie naar tweede nationale. Eerste opdracht in de nacompetitie: een trip naar FC Turnhout, dat als vijfde eindigde in de B-reeks. Als Torhout wint, promoveert het sowieso.

“We kijken met veel vertrouwen vooruit en hebben er met de voltallige spelersgroep erg veel goesting in”, steekt Jannes Vermeulen van wal. “Hoewel we de voorbije weken geen fantastische resultaten behaalden en het seizoen afsloten met een 8 op 21, is het geloof in eigen kunnen groot. We staren ons niet blind op het puntenverlies van de laatste weken. Voor T1 Stijn Meert was het vooral een aanloopperiode naar deze eindronde en is het belangrijker dat we nu goede resultaten boeken. Iedereen is overigens fit, dus de coach zal voor enkele moeilijke keuzes staan.”

“Onze prestatie in de slotmatch, een 2-2-gelijkspel op het veld van Tempo Overijse, was een prestatie waar we best tevreden over zijn. Overijse scoorde op een lange inworp en op een hoekschop, terwijl wij met een jonge ploeg er nog in slaagden om de verdiende gelijkmaker te maken”, aldus nog Vermeulen. “Zelf maakte ik er mijn rentree nadat een enkelblessure mij een maand aan de kant hield. Ik kwam zelfs tot scoren, al moet ik toegeven dat er heel wat geluk bij gemoeid was en het eigenlijk een binnen gewaaide voorzet betrof. (lacht) Al tellen die doelpunten uiteraard ook.”

Unieke kans op promotie

Wat weet Vermeulen over tegenstander Turnhout? “Ik moet toegeven dat we nog niet veel gebrieft zijn over de tegenstander”, stelt de 25-jarige verdediger. “Al mag je ervan uitgaan dat ze goed kunnen voetballen, anders haal je de eindronde niet. Ze hebben het thuisvoordeel, maar we zijn niet van plan ons veel aan te passen aan de tegenstander en gaan zoals altijd vooral uit van de eigen sterkte. We voelen geen druk om te promoveren, maar je krijgt niet elk seizoen de kans daartoe en we zijn ons ervan bewust dat dit een unieke mogelijkheid is. Ook bij een nederlaag maken we nog kans op promotie, maar dat is eigenlijk plan B en daar denken we voorlopig niet aan.”

Eindronde derde nationale: FC Turnhout – KM Torhout – zondag 8 mei om 15 uur

