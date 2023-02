Jannes Vermeulen en KM Torhout panikeren niet na nul op zes: “Komende weken zijn van groter belang”

voetbal tweede nationale ATwee nederlagen op rij: het was van eind oktober geleden dat KM Torhout twee opeenvolgende speeldagen puntenloos achterbleef. De groen-zwarte formatie blijft elfde in het klassement van tweede nationale A, maar ziet de top tien verder weglopen, terwijl de concurrentie onderaan dichterbij komt. Op het veld van RC Harelbeke vecht KM Torhout zaterdagavond een belangrijk rechtstreeks duel uit in de strijd om het behoud.

“Noem het geen dipje”, verwijst Vermeulen naar de recente nul op zes. “Akkoord, tegen Dikkelvenne kenden we een collectieve offday en gingen we zo met 3-0-cijfers de boot in. Dat is jammer, maar naast die wanprestatie hebben wij de voorbije weken wel goed gepresteerd, met onder meer een vier op zes tegen Cercle en Gullegem. Er valt ook weinig aan te merken op ons jongste 1-2-verlies tegen leider Lokeren-Temse. Tegen de sterkste ploeg in onze reeks, die afgetekend bovenaan staat, wisten we onze voet naast die van hen te zetten. Na een 0-2-achterstand aan de rust scoorden we een aansluitingstreffer na de pauze en hadden we zelfs enkele kansen op de gelijkmaker. We speelden een goede partij tegen de titelfavoriet.”

De top tien van tweede nationale heeft een kleine kloof geslagen tegenover de onderste acht ploegen in het klassement. “Er zijn amper zes punten verschil tussen onze elfde plaats en de voorlaatste, Westhoek”, ziet ook Vermeulen. “De strijd om het behoud woedt nog hevig. Eigenlijk begint er voor ons een nieuwe competitie in die resterende elf wedstrijden, want we spelen tegen heel wat rechtstreekse concurrenten. Wie naast Erpe-Mere zal degraderen is moeilijk te voorspellen, want de verschillen zijn klein. Kijk maar naar de vele gelijke spelen die er zijn.”

Moeilijk seizoen

Vermeulen miste de eerste twee speeldagen door een schorsing en was tussen november en februari een lange tijd out met een knieblessure. “Ik beleef geen topseizoen”, bevestigt de 25-jarige verdediger. “Ik probeer er echter nog het beste van te maken en genoot de voorbije vier weken opnieuw het vertrouwen van de coach. Ik depanneerde al op verschillende posities achterin en wil zo snel mogelijk het behoud afdwingen in wat mijn laatste maanden bij KM Torhout zijn. Ik trek na dit seizoen samen met boezemvrienden Simon Vandewiele (ploeggenoot, red.) en Mathieu Vanderschaeghe (Boezinge, red.) naar Wevelgem-City, de huidige leider in eerste provinciale.”

Torhout speelt dit weekend een belangrijke onderlinge confrontatie op het veld van RC Harelbeke, dat vier punten minder telt. “Ik voorspel een fysiek zware partij op een moeilijk bespeelbare ondergrond, die er naar verluidt dramatisch bijligt. Het is absoluut geen cadeau om daar te spelen”, aldus de Roeselarenaar tot besluit.

RC Harelbeke – KM Torhout op zaterdagavond 25 februari om 18 uur.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A