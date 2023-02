Jannes Vansteenkiste (SK Deinze): “Zelf winnen en hopen dat Lommel en Lierse niet gelijkspelen”

Vanavond omstreeks 22.30 uur zijn de twee resterende tickets voor de promotie play-offs in 1B verdeeld. SK Deinze is één van de vier kandidaten, maar heeft het niet helemaal in eigen handen. Thuis winnen van RSCA Futures, dat zelf ook nog in de top zes kan geraken, is een eerste vereiste.

“Voor die ene belangrijke match gaan we niet plots alles veranderen”, weet linksachter Jannes Vansteenkiste. “Onder coach Marc Grosjean zijn we tot nog toe altijd voor een goed resultaat gegaan. Dat gaan we zaterdagavond weer doen. Door op dezelfde manier te spelen als de drie voorbije maanden. We hopen dat we scoren en winnen. In de loop van de match risico’s nemen kan altijd. Zeker als er nieuws van buitenaf komt.”

Zelf winnen

Waarmee de bijna dertigjarige Vansteenkiste doelt op de ontwikkelingen in het duel tussen Lommel en Lierse Kempenzonen, de andere twee clubs die negentig minuten voor het einde van de reguliere competitie in aanmerking komen voor de plaatsen vijf en zes. Wint Deinze en verliest Lommel springen de oranjehemden over RSCA Futures en de Noord-Limburgers naar de zesde plaats. Pakken Lommel en Deinze drie punten worden zij vijfde en zesde. Als het duel in het Soevereinstadion op een gelijkspel eindigt worden de Pallieters vijfde en zal het doelsaldo (Lommel –1, Deinze –3) bepalen wie het zesde en laatste ticket voor de promotie play-offs in de wacht sleept.

“We moeten zelf winnen en hopen dat de partij in Lommel niet op een gelijkspel uitdraait”, beseft Vansteenkiste. “Hopelijk hebben we bij eigen winst een tikkeltje geluk met het andere resultaat. De beloften van Anderlecht gaan bij ons ook proberen winnen. We duelleren zaterdagavond om nog tien mooie wedstrijden te kunnen spelen. Ook in play-off 2 staan tien matchen op de kalender. Moeten we die wedstrijden spelen gaan we onze kop niet laten hangen. Ook dan gaan we er zoveel mogelijk proberen winnen. Om te tonen waar Deinze voor staat.”

Koné onzeker

Vanavond ontbreken Lennart Mertens, William De Camargo en misschien ook Mamadou Koné die op Dender een spierletsel opliep. Bafodé Dansoko, die in Denderleeuw een stevige trap incasseerde, trainde zonder hinder en is fit. De oranjehemden starten tegen RSCA Futures met vertrouwen want nadat Marc Grosjean eind oktober overnam sprokkelden ze 22 punten. Enkel leider RWDM doet met 24 punten beter.