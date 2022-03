Jannes Vansteenkiste (SK Deinze): “We gaan tegen het lage blok van Moeskroen creatief moeten zijn”

SK Deinze opent vrijdagavond in Moeskroen speeldag 25 in 1B. Het verschil tussen nummer drie en vier in de stand bedraagt drie punten. Door de schorsing van Christophe Janssens wordt Jannes Vansteenkiste aan de aftrap verwacht.

Deinze stond tegen Moeskroen al eens in het winnende en het verliezende kamp. Eén keer deelden beiden ploegen de punten. “De resultaten van de vorige duels tonen aan dat de ploegen in 1B aan elkaar gewaagd zijn”, aldus de 29-jarige Vansteenkiste. “We weten dat Moeskroen in de eerste plaats aan verdedigen denkt. Ze speculeren op de counter. Tegen zo’n laag blok heeft elke ploeg het lastig. Wij gaan creatief moeten zijn”

Voor Vansteenkiste wordt het vrijdagavond de tiende basisplaats van het seizoen. De linksvoetige verdediger uit Lendelede pakte vorig seizoen nog de meeste minuten en moet het in deze competitie vaak afleggen tegen Janssens. “Een concurrentiestrijd die er volgend seizoen misschien volledig anders uitziet”, beseft Vansteenkiste. “Het is de tweede keer dat ik zoiets meemaak. Bij Antwerp, toen ik terugkeerde na kruisbandletsel, was dat ook zo. Toch heb ik dit seizoen nog redelijk wat minuten gemaakt. Er zijn niet veel voetballers die in hun carrière nooit een periode invaller zijn.”

Offensieve filosofie

Met trainer Wim De Decker zat Vansteenkiste daarover al eens rond de tafel. De West-Vlaming heeft voor volgend seizoen nog een contract bij SK Deinze. “Wat de toekomst betreft is alles nog een beetje onduidelijk”, gaat Vansteenkiste verder. “Ik ga er vanuit dat ik ook volgend seizoen bij Deinze voetbal. We gaan er de resterende vier matchen nog alles aan doen om zo veel mogelijk punten te pakken. Om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Door de midweekzege van Lierse Kempenzonen tegen leider Westerlo naderen de Pallieters tot op vier punten van de oranjehemden. De derde plaats komt wat onder druk. Een gevolg van de twaalf puntendelingen. “Er waren veel gelijke spelen waarbij we eigenlijk hadden moeten winnen“, aldus Vansteenkiste. “Er zijn redenen waarom dat dit niet gebeurde. Misschien moeten we ook eens durven om echt laag te gaan staan. De filosofie van het team is altijd aanvallend voetbal te brengen. Het is geen schande om er de laatste vijf minuten een extra verdediger bij te zetten.”