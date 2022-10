Jannes Vansteenkiste (SK Deinze) na 2-1 verlies bij SK Beveren: “Toch het gevoel dat er meer in stak”

“Onze eerste helft was wat moeizaam, toch kwamen we er op tegenaanval enkele keren goed uit”, vond linksachter Jannes Vansteenkiste. “In de tweede helft werden we geleidelijk de betere ploeg. Je voelde dat we langszij zouden komen. Wat elf minuten voor tijd lukte. Dat we zo laat in de match toch nog een doelpunt slikten is heel zuur. Ik vond dat er in deze match meer stak dan deze 2-1-nederlaag.”

Kopbal Carcela

“Mbokani werd na mijn gevoel iets te makkelijk in stelling gebracht”, aldus Vansteenkiste. “De manier waarop hij het afmaakte was op z’n Mbokani’s. Na onze gelijkmaker hadden we zelfs het gevoel dat er meer inzat dan een puntendeling. Want we zaten toen heel goed in de match. Er zijn kansen geweest. Het is zaak die af te maken. We spelen nu bij Club NXT en thuis tegen de beloften van Standard. Teams die we niet mogen onderschatten. De beloftenploegen in 1B hebben al bewezen dat ze te duchten zijn. Volgende vrijdag wordt het voor mij een blij weerzien met Lennart Mertens. Heel jammer dat hij bij ons vertrok. Lennart lag altijd goed in de groep. Ik kwam goed overeen met hem. Vrijdag gaan we hem het scoren proberen beletten. Want we moeten dringend weer resultaten halen.”