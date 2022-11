Jannes Vansteenkiste (SK Deinze) blij met komst van Grosjean: “Offensief aanwezig zijn, zo speel ik liefst”

Omhoog kijken

Op die manier hoopt de West-Vlaming in de uitmatchen bij Virton en Jong Genk belangrijk te zijn. Dat zijn de twee ploegen die het de eerste helft van de reguliere competitie nog minder goed deden dan de oranjehemden. Virton telt twee punten minder dan Deinze, Jong Genk volgt op drie punten. “Op dit moment zijn dat onze twee rechtstreekse concurrenten”, gaat Vansteenkiste verder. “We krijgen de kans hen op meer afstand te zetten. Het is voor ons ook belangrijk het gevoel van de winst tegen de beloften van Standard vast te houden. Zodat we weldra een beetje vooruit kunnen kijken.”

Meer intensiteit

Neemt niet weg dat niemand uitkijkt naar een wedstrijd bij Virton. “Dat is misschien wel de minst attractieve verplaatsing, maar het maakt de match niet minder belangrijk”, benadrukt Vansteenkiste. “We maken de verplaatsing vrijdag al. Dat is de juiste manier. Virton is altijd moeilijk te bekampen. Geen idee hoe het nu is, maar het veld van de Luxemburgse ploeg ligt niet altijd super. Onder elkaar zeg je daar wel eens iets over. We mogen die bijzaak geen rol laten spelen. De voorbije week hebben we, net als de eerste week onder de nieuwe trainer, vooral op tactisch vlak gewerkt. Zodat het voor iedereen nog duidelijker is wat hij wil. Bovendien ligt de intensiteit op training hoger sinds de komst van Grosjean. Wat ik belangrijk vind.”