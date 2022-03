Jannes Vansteenkiste (Deinze): “We gaan tegen het lage blok van Moeskroen creatief moeten zijn”

Volleybal EML Achel gaat strijdend ten onder en speelt opnieuw voor de vijfde plaats

Tectum Achel heeft woensdag niet kunnen stunten in Menen en speelt opnieuw de Challenge Final 4 waarin de vijfde plaats recht geeft op een Europees ticket. “De jongens hebben hun best gedaan, maar we zijn andermaal op een heel sterk Menen gestoten”, vertelt T2 Björn De Greef. “Ik hoop dat we die lijn de komende weken kunnen doortrekken.”

12:14