Jannes Van Remoortel (KFC Eppegem) hoopt dat er snel duidelijkheid komt over een eventuele opstart: “Moeten we nog naar iets toewerken of niet?”

Derdenationaler KFC Eppegem is één van de vele ploegen die tot op heden nog maar twee matchen hebben afgewerkt in dit speciale seizoen. Of daar nog wedstrijden gaan bijkomen, verdediger Jannes Van Remoortel hoopt er vurig op. Maar of dat ook de beste beslissing is, laat hij in het midden.

“We proberen er met de club op dit moment het maximale uit te halen”, opent Van Remoortel. “We zijn al even, coronaproof, bezig met het trainen in kleine groepjes met doorschuifsystemen. Het is een beetje behelpen maar we kunnen moeilijk één week op voorhand zeggen dat we er dan eens gaan invliegen. Zo werkt het niet. We werken dan wel richting een heropstart, maar of die er ook effectief gaat komen betwijfel ik. Er zijn nog zoveel onduidelijkheden en uiteindelijk primeert de gezondheid nog altijd het meest.”

“Goed nieuws of slecht nieuws, ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten of we nog ergens naartoe moeten werken. Ondertussen zijn we al bezig aan voorbereiding nummer tien bij wijze van spreken. Al begrijp ik dat er ook geen overhaaste beslissingen moeten worden genomen. Het kan niet de bedoeling zijn om vijf matchen te spelen en nadien toch met alles te stoppen. Het is voor iedereen binnen de club soms moeilijk om die goesting te zoeken om terug op te starten. De periodes zonder voetbal zijn normaal tijdens de zomerstop en de winterstop. Maar nu zijn die periodes al bijna een jaar aan de gang en dat mag toch niet onderschat worden.”

Vicieuze cirkel

“Ik kan wel begrijpen dat er clubs zijn die liever hebben dat alles gewoon wordt stopgezet dit seizoen. Zonder inkomsten uit de kantines en lokale sponsors wordt het heel moeilijk. En die sponsors zijn vaak kleine zelfstandigen die ook al diep zitten. Een kapper zal ook niet snel geneigd zijn nog te betalen voor reclameborden langs de zijlijn als er geen volk komt. Het is een beetje een vicieuze cirkel waarbij ik vrees dat er enkele clubs gaan verdwijnen. Ik hoop van niet natuurlijk maar we moeten er wel rekening mee houden. Waar ik wel vanuit ga, is dat heel wat kernen dezelfde gaan blijven. Ook bij ons is dat het doel en zijn de nodige gesprekken aan de gang. Moest er toch beslist worden om te stoppen moet het doel zijn terug met dezelfde ambities aan het nieuwe seizoen te starten. Zodat alles eigenlijk met één jaartje opschuift.”