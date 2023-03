Jannes Van Remoortel en KFC Eppegem voor derby tegen Wolvertem Merchtem: “Match die bij beide teams met rood staat aangeduid in de agenda”

“Ik denk dat een match tussen Eppegem en Wolvertem Merchtem bij beide teams altijd met rood staat aangeduid in de agenda”, onderstreept Van Remoortel het belang van de partij. “De ploegen kennen elkaar goed doordat we al vaak tegen elkaar speelden en er zijn ook wat jongens van ons naar hen gegaan en omgekeerd. Dat geeft de match toch iets extra.”

Belangrijk punt

“Los daarvan kan je op basis van de rangschikking inderdaad wel stellen dat we allebei de punten nodig hebben. Wolvertem om zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud en wij kunnen echt elk punt gebruiken om toch nog wat hoop te blijven behouden. In dat opzicht was het punt afgelopen weekend op Aalter op mentaal vlak heel belangrijk. In minuut 92 kwamen we op achterstand en dreigden we weer maar eens het deksel op de neus te krijgen. Als je een nederlaag kunt afwenden in minuut 95 zorgt dat voor een enorme ontlading. En ook wel verdiend, want je zag een ganse match lang een gretig Eppegem dat absoluut de handdoek nog niet in de ring gooide. Dat alles moeten we meenemen naar zondagnamiddag.”

Kleine mirakels

Toch is Van Remoortel realistisch genoeg om te beseffen dat het een heel moeilijke opgave wordt om rood-groen in nationale te houden. “Voor kleine mirakels moet je in Eppegem zijn”, pikt de linksback in. “Ik hoop dat ik dat na het seizoen ook kan zeggen. Vorig jaar realiseerden we ook een erg straffe comeback, nu staan we er minder goed voor. We mogen de uitspraak doen dat de kans dat we erin blijven kleiner is dan de kans dat we zakken. Maar niks in uitgesloten in het voetbal. Er zijn nog achttien punten te verdienen en we spelen nog heel wat matchen tegen ploegen in onze buurt. Die gaan alleen maar aan belang winnen de komende weken.”

Nadat eerder al bekendraakte dat anciens als Rijmenams (KAC Betekom) en Fontaine (KFC Nijlen) de club straks zullen verlaten, komt Van Remoortel met positief nieuws voor al wie Eppegem lief heeft. “Ik heb mijn woord gegeven om nog minstens één jaar alles te geven voor deze club. We zullen inderdaad voor een wissel van de wacht staan door het vertrek van spelers met heel wat kwaliteiten én clubkennis, maar dat is hun goed recht natuurlijk. Dan is het aan anderen om die rol over te nemen.”

Wederopstanding

“Het al dan niet zakken naar eerste provinciale heeft geen rol gespeeld in mijn keuze om te blijven. Als speler wil je natuurlijk zo hoog mogelijk spelen en dat is in derde nationale. Als het eerste provinciale wordt, is dat niet het einde van de wereld. Het is misschien wat tegen onze winkel wat ik nu ga zeggen, maar misschien is het niet eens zo slecht om even van het hoogste provinciale niveau te proeven”, is hij open en eerlijk. “Om op die manier aan een wederopstanding te beginnen en aan iets duurzaams te bouwen nadien. Iets wat een positief gevoel achterlaat bij de mensen. Als dit seizoen op een degradatie uitdraait, wat we allemaal willen vermijden, dan zijn het twee lange seizoenen waarin we voor het behoud streden. Niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal en dat kruipt echt wel in de kleren.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA