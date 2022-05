Jannes Van Remoortel en KFC Eppegem verliezen barragematch tegen Witgoor Dessel na strafschoppen: “Hebben er alles aan gedaan”

voetbal barrage derde nationaleIn een barragematch, die bol stond van de plotwendingen en (gemiste) elfmeters, was er na 120 minuten spelen geen afscheiding tussen Eppegem en Witgoor Dessel. In de strafschoppenreeks trokken de troepen van coach De Ceuster aan het langste eind met 3-5.

Voor de pauze veel goede intenties langs beide kanten, maar de meeste dreiging kwam toch van de thuisploeg. De gretige Gody kwam naar binnen maar zijn knal spatte uiteen tegen de kruising. Even later fout van Cabanier op Eki in de zestien, Rijmenams zette de elfmeter om: 1-0.

Na de rust wél dreiging van de Desselse formatie: Leemans duwde een trap van Blockx in corner. Eén minuut later moest de Eppegemse goalie een vrije trap van Hannes net over duwen. Dessel bepaalde nu het spelbeeld en Eppegem moest achteruit. Opnieuw Hannes met een vrije trap, maar opnieuw stond Leemans pal. Tien minuten voor tijd kreeg ook Witgoor een penalty, ook nu trok Leemans aan het langste eind tegen Hannes. De match leek zo op 1-0 te eindigen, maar na een zoveelste corner kon Van Roy al te makkelijk de 1-1 in doel koppen.

De eerste verlenging baarde een muis. In de tweede verlenging testte Bourguignon de vuisten van Arrazola na een knappe collectieve aanval. Toen Bens Van Remoortel neerduwde in de zestien, kreeg Eppegem opnieuw een strafschop. Deze keer pareerde Arrazola de poging van Rijmenams wel. In de loterij die een strafschoppenreeks is, gingen de ballen er vlot in tot Arrazola de poging van Millet pareerde en Witgoor zo een honderd procent zeker verlengd verblijf in nationale schonk.

Jannes Van Remoortel en maats zijn zo nog niet honderd procent zeker dat ze gered zijn. “Ik denk allereerst dat er niet veel mensen een dikke maand geleden zouden gedacht hebben dat wij nog tot in de eindronde zouden geraken en dat we het in die match ook nog tot penalty’s zouden rekken”, duidt Van Remoortel toch nog even op de knappe remonte van de laatste weken.

“De match zelf toonde aan dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Wij trokken het laken naar ons toe in de eerste helft, zij in de tweede helft. In de verlengingen en de strafschoppenreeks weet je dat het alle kanten uit kan.”

Afwachten

“Feit is wel dat we het nu niet meer in eigen handen hebben en dat we moeten afwachten wat er boven ons nog gaat gebeuren. Al blijft de kans erg klein dat we alsnog zakken. We hebben er alleszins alles aan gedaan en zijn vol voor de winst gegaan”, besluit Van Remoortel.

Eppegem: Leemans, Gody, Eki (70’ Osango, 119’ Oguz), Fontaine, Millet, Barbieux, Rijmenams, Vastavel, Bourguignon, Van Remoortel, Sikumoya Koy.

Witgoor Dessel: Arrazola, Geerts, Bens, Hulsmans, Hannes, Van Genechten (46’ Jannes), Vanhoof, Cabanier, Blockx (46’ Hakkens), Van Roy, Vansimpsen.

Doelpunten: 35’ Rijmenams (1-0, pen.), 88’ Van Roy (1-1).

Geel: Arrazola, Vansimpsen, Cabanier, Osango.

