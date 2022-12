Jannes Van Remoortel en KFC Eppegem met nederlaag de winterstop in: “We waren precies aan het voetballen op een speelplaats”

Daar had de vrieskoude natuurlijk veel mee te maken. “Ik denk dat het een betere beslissing was geweest als de match was afgelast”, is Van Remoortel meteen duidelijk. “We waren precies aan het voetballen op een speelplaats. Het was vaak gokken hoe de bal ging botsen, - van goed voetbal was dus eigenlijk geen sprake. De match had dan wat mij betreft ook geen winnaar verdiend.”

Maar die kwam er dus toch een kwartier voor het einde. “Illustratief dat dat gebeurde vanaf de stip”, pikt de flankverdediger in. “Stilstaande fases gingen het verschil maken en dat is gebleken. En opnieuw in ons nadeel. Al was het natuurlijk voor beide ploegen heel moeilijk om te voetballen. Daar wil ik me ook niet te veel achter verschuilen.”

Leepheid

En zo laten we opnieuw dure punten liggen in een match die evengoed wél in ons voordeel kon uitdraaien. Dat is ook een beetje de rode draad van onze heenronde. We zijn soms niets mans genoeg om het in ons voordeel te laten uitdraaien. Hoewel het vaak heel nipt is. In matchen die in evenwicht zijn, zitten wij te vaak aan 49 procent. De leepheid ontbreekt soms om van die vijftig procent 51 procent te maken.”

Zwaar jaar

“De winterstop komt dan ook niet echt ongelegen zodat we een beetje kunnen bezinnen. Het is een zwaar jaar geweest. Niet alleen deze heenronde, maar ook de terugronde van vorig seizoen. Die vele verliesmatchen wegen ook op de mensen die Eppegem een warm hart toedragen. Het is niet altijd evident om na een verliesmatch op zondag de neuzen op dinsdag op de training weer in dezelfde richting te laten wijzen.”

“Opgeven staat niet ons woordenboek. Dat toonden we eind vorig seizoen al. Ik denk dat er toen niet veel mensen nog geloofden dat wij in nationale gingen blijven. Ook nu is er nog niets verloren. Er zijn nog veertien matchen, dus zijn er nog heel wat punten te verdienen en alles staat ook nog vrij dicht onderin. Kortom, met Eppegem zal ook in 2023 nog rekening moeten worden gehouden, ongeacht of dat met het huidige trainersduo zal zijn of met een nieuwe trainer.”

KFC Eppegem: Grimaldi, Verbesselt, Frick (64’ Vereeck), Assalhi, Eki (87’ Benhamman Krikez), Fontaine (87’ Yangassa), Silverans (77’ Di Giovanni), Vercammen, Rijmenams, Vastavel, Van Remoortel.

Hoger Op Kalken: Baele, De Wilde, Vrijens, Van Der Eedt, Neve, Buyl, Baes, Heirewegh, Poppe, De Brabander, De Corte.

Doelpunt: 74’ Neve (0-1, pen.).

Geel: Rijmenams, Grimaldi, Benhamman Krikez, Van Remoortel, Vercammen.



