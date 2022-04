Jannes Van Remoortel en KFC Eppegem in laatste rechte lijn in strijd om het behoud: “Eerst naar onszelf kijken, pas dan naar concurrentie”

KFC Eppegem neemt het zondagnamiddag in eigen huis op tegen subtopper Erpe-Mere. Zelf staan Jannes Van Remoortel momenteel op een veertiende en dus rechtstreekse degradatieplaats. ‘Barragist’ Melsele telt vier punten meer met nog slechts drie matchen te gaan. Winnen is dus de enige opdracht beseft de flankverdediger maar al te goed.

“We staan nu voor twee thuismatchen op een rij en daarin moeten we toch het maximale zien na te streven”, opent Van Remoortel. “En dat is zes op zes. Geen evidentie, maar gezien de positie waarin we ons nu bevinden vermoedelijk nog de enige manier om ons nog te redden.”

De twee ploegen die op een gedeelde dertiende plaats staan, Jong Lede en Melsele, treffen elkaar overigens dit weekend. Al wil Van Remoortel daar niet te veel naar kijken: “Ik denk dat we in de eerste plaats naar onszelf moeten kijken. Als wij zelf niet winnen, heeft het niet veel nut om te kijken hoe onze concurrenten het hebben gedaan. Pas als we zelf winnen, kunnen we dat doen. De opdracht is in theorie glashelder en nu moeten we er met de ganse ploeg alles aan doen om nog zoveel mogelijk punten te sprokkelen om de kans op degradatie zo klein mogelijk te maken.”

Belangrijk punt

“Afgelopen weekend pakten we een punt bij nummer vijf Lochristi. Een punt dat eerde aanvoelde als een overwinning gezien de omstandigheden. Al beseffen we ook wel dat we daar niet veel mee opschieten in de stand. Maar als je weet dat we daar met bijna negen spelers uit de U21 moesten aantreden en niet puntenloos huiswaarts keerden, mogen we wel trots zijn. En wie weet kan het in de eindafrekening nog een heel belangrijk puntje zijn.”

“Heel wat spelers moesten tegen Lochristi in laatste instantie nog afhaken wegens ziekte of blessures. De coach heeft zwaar moeten puzzelen. Iets wat ons ganse seizoen eigenlijk wel weerspiegelt. De matchen dat iedereen inzetbaar was, zijn op één hand te tellen. We mogen ons niet alleen daar achter verschuilen, maar het speelde toch wel een rol in ons seizoen tot dusver.”

“Maar goed, dat is het verleden. Het puntje op Lochristi moet ons moed geven om er nog drie keer vol voor te gaan. Op onze manier en met onze middelen. En de zieken van vorige speeldag zijn normaal weer inzetbaar. Niet onbelangrijk naar zondag toe”, blijft Van Remoortel strijdvaardig.