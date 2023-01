Jannes Van Hecke en KV Mechelen met 2-0 ten onder op Sclessin: “Was een uitgelezen kans om punten te pakken”

Vijf keer op rij kon Malinwa winnen van Standard. De Rouches maakten aan die negatieve reeks gisteravond een einde. “Een zure nederlaag”, aldus middenvelder Van Hecke. “Het was een uitgelezen kans om hier punten te komen pakken. We startten niet slecht en hadden veel de bal (Mechelen had over de hele wedstrijd 58% balbezit, red.). Alleen in de omschakeling was Standard wel gevaarlijk. In de laatste minuten van de eerste helft kwamen we op achterstand - het slechtst mogelijke moment. In de tweede helft moet je dan vol aan de bak. Opnieuw eisten we wel de bal op, maar we hebben vanavond gewoon te weinig gecreëerd.”