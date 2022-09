Jannes Bautmans en Diegem Sport ontvangen U23 van Beerschot: “We willen de punten die we tegen SK Londerzeel verloren terugpakken”

Vanaf dit seizoen zijn in tweede nationale telkens twee U23-teams uit de profliga ondergebracht. In de A-reeks zijn dat de jongeren van Cercle Brugge en Zulte Waregem. In de reeks van Diegem Sport behaalde de U23 van KV Mechelen een knappe negen op twaalf. Beerschot kon nog niet winnen en pakte enkel een puntje tegen Lebbeke.

We blikten vooruit met Jannes Bautmans, die eerst nog even terugkwam op het 3-2-verlies in de derby tegen SK Londerzeel. “Op onze prestatie was weinig aan te merken, we hebben als team goed gespeeld”, meent de centrale verdediger, die vrijdag zijn 23ste verjaardag viert. “Het was uiteraard jammer dat we het niet konden afmaken en uiteindelijk in de slotfase nog een doelpunt slikten. De punten die we verloren in Londerzeel moeten we zondag absoluut terug pakken. We gaan voluit voor de zege.”

“Ik ken geen enkele speler bij Beerschot. Het is moeilijk om in te schatten hoe de tegenstander voor de dag zal komen. Het feit dat ze nog maar één punt haalden uit vier duels, wil niets zeggen. In het begin was ik een beetje argwanend over de U23-teams die werden toegevoegd aan onze reeks. Ik had niet verwacht dat die teams onmiddellijk punten zouden pakken, maar dat lijkt wel mee te vallen (de U23 van Cercle Brugge staan zelfs aan de leiding in tweede nationale A, red.). Voor de jongeren van die ploegen is het ook positief dat ze kansen krijgen in het volwassenenvoetbal. Voor ons zijn het wel vier extra wedstrijden op een seizoen. Er zitten nu achttien in plaats van zestien teams in de reeks.”

Dieter Vanderelst stoomt zich klaar

Ondanks zijn jonge leeftijd draait Bautmans al een hele tijd mee in de Diegemse A-kern. Vorig seizoen stond hij in het hart van de groen-witte verdediging steeds aan de zijde van kapitein Cedric Mertens. “Cedric kwam dit seizoen nog niet in actie. Hij is geopereerd aan de knie en zal nog een tijdje out zijn”, weet Bautmans. “Op de eerste speeldag speelde ik rechts naast Stephane Cojocaru. De laatste weken loopt Lander Van Lautem naast mij en dat lukt aardig. We verstaan elkaar goed. Ik heb mijn plaats links opnieuw ingenomen. Een andere verdediger, Dieter Vanderelst (teruggehaald om de defensieve problemen op te vangen, red.), stoomt zich ook klaar. Vorige vrijdag speelde hij een uur met de beloften. Het zal niet lang meer duren vooraleer hij in aanmerking komt voor een plekje in de A-kern.”

Bautmans is positief over de kwaliteiten van de Diegemse kern. “De club probeert elk seizoen vooral om de groep zoveel mogelijk te behouden”, aldus de laatstejaarsstudent lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de VUB. “Telkens wordt dan gericht gezocht om de kern te versterken. Met onder meer de terugkeer van Ilias Labiad en het aantrekken van Nils Struys is dat zeker gelukt. We zijn weer een stukje sterker dan vorig seizoen.”

