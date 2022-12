Jannes Bautmans en Diegem Sport halen tegen Jong KV Mechelen 0-3 achterstand op: “Tevreden met draw, maar toch dubbel gevoel”

Het was zaterdagnamiddag niet alleen ijskoud, het veld van Diegem Sport lag er hardbevroren bij. De ref besliste dat de match kon doorgaan en met een aantal kwieke en behendige spelers in hun rangen leek Mechelen zich het best aan te passen aan de winterse omstandigheden. “De koude vind ik niet erg, maar van de bevroren ondergrond ben ik minder fan”, zegt Bautmans terwijl hij zich tijdens de persbabbel warmt aan de radiator in de gang naar de kleedkamer. “Gisteren (vrijdagavond, red.) waren er een aantal wedstrijden afgelast. Je gaat er als speler echter altijd vanuit dat er gevoetbald zal worden. Een keuze van het goede schoeisel is belangrijk. Ik veranderde tijdens de opwarming tweemaal van schoenen. Het lastigste aan voetballen op zo’n bevroren grasmat is dat je steunvoet nooit stabiel aanvoelt. Het klopt dat Mechelen beter overweg kon met de omstandigheden. We wisten op voorhand dat ze enkele technisch sterke voetballers hebben. Wij konden daar in de eerste helft bitter weinig tegenover stellen. Het was gewoon niet goed.”

Bij een zeldzame kans voor Diegem kort voor de rust verzwikte Lander Van Lautem bij het neerkomen zijn enkel. Hij moest noodgedwongen aan de kant blijven en werd vervangen door Yanis Beersaerts. Jan De Bouw kwam in het team voor Lucas Honshoven. “Na de rust was ons spelniveau een pak beter”, zag ook de 23-jarige centrale verdediger. “We kregen kort na de rust wel nog een derde treffer tegen, maar er was nog tijd om terug te slaan. Diegem is al wel eerder teruggekomen na een achterstand. Gelukkig kon Yentl Egerickx vanop de stip snel de 1-3 maken (een strafschop die bij de bezoekers fel betwist werd omdat de ref na het neergaan van Maxime Gody gebaarde dat er geen fout was, maar op aangeven van de lijnrechter toch naar de stip wees, red.). Wij voelden dat er meer inzat en dat de bezoekers het moeilijker kregen.”

Diegem drukte door en Daimy Deflem zorgde zo’n twintig minuten voor tijd voor de aansluiting. Tegen het einde van de wedstrijd ging de kopbalsterke Bautmans mee naar voren. “We doen dat wel vaker. Ik moet dan proberen ballen door te koppen in de richting van onze aanvallers. Soms lukt dat, soms niet. Nu stuurde invaller Aaron Sulejmani een bal over de verdediging. De doelman en verdediger van Mechelen hinderden elkaar. De bal viel voor mijn voeten en ik kon binnentrappen. Een hele ontlading.”

“Als je kort na de rust 0-3 achter staat en toch nog een punt uit de brand sleept, moet je tevreden zijn. Mechelen is ook een goede ploeg die zeker in het begin van seizoen knappe resultaten haalde. We blijven wel met een dubbel gevoel achter: wat het had kunnen zijn als we van in het begin van de match ons niveau van de tweede helft hadden gehaald?”

Winterstop

Diegem Sport gaat de winterstop in met slechts één nederlaag in de afgelopen elf wedstrijden. “We kunnen zeker tevreden zijn met onze resultaten”, vindt Bautmans. “In het begin van het seizoen waren we wat op de sukkel, maar we hebben dan met de groep samengezeten en nu loopt het veel vlotter. We hebben een team om bij de top vijf of top zeven te eindigen en daar moeten we voor gaan. Nu hebben we even rust tot 2 januari en daar ben ik wel blij mee. Omdat we dit seizoen vier extra matchen hebben, zijn er minder vrije weekends. Het zal nu dan ook deugd doen om even minder te trainen, want de individuele loopoefeningen gaan wel nog door.”

Diegem Sport – KV Mechelen U23 3-3

Diegem: Michiels, Van Lautem (46’ Beersaerts), Bautmans, Labiad, Struys, Denayer, Honshoven (46’ De Bouw), Mauën (66’ Sulejmani), Gody, Deflem, Egerickx.

Mechelen: Carleer, Bohets, Pornter, Hernandez (73’ Pelic), Stanic (79’ Dolek), Zeba, Servranckx, Lefrancq (92’ Van Den Branden), Van Den Eynden, Jacobs, El Gharbi, Houttequiet.

Doelpunten: 22’ en 41’ Houttequiet (0-1 en 0-2), 49’ Stanic (0-3), 52’ Egerickx (1-3, pen.), 68’ Deflem (2-3), 93’ Bautmans (3-3).

Geel: De Bouw, Stanic.