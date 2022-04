Jannes Bautmans (Diegem Sport) na 0-1-verlies tegen SK Londerzeel: “We lieten het volledig afweten”

De spelers van de thuisploeg beseften maar al te goed dat hun prestatie ondermaats was. Het bleef lange tijd bijzonder stil in de kleedkamer. “Er valt dan ook niet veel te zeggen”, reageert centrale verdediger Jannes Bautmans. “Na Berchem Sport (1-2-verlies, red.) is het nu al de tweede keer dat we het volledig laten afweten. We hadden het ons nochtans de rest van het seizoen makkelijk kunnen maken. Maar het was gewoon te zwak. Ik heb geen idee waaraan het ligt. We trainen goed en zijn geen wrijvingen in de ploeg. Misschien zijn we wat te lief voor elkaar en moeten we soms wat meer zeggen waarop het staat. Ons complex is nu helemaal in orde, maar nu lieten we het voetballend afweten.”

Niet alleen groen-wit bakte er maar weinig van, ook de bezoekers maakten weinig klaar. Ze scoorden uit hun enige kans, tenzij je het oprapertje van Michiels op een schotje van El Yazidi als een mogelijkheid beschouwt. Na een voorzet vanop rechts van Daeseleire knalde Van Der Veken hard in doel. Diegem dreigde één keer voor de pauze. Na een mooie aanval bediende Mauën aanvaller Deflem wiens schot echter geblokt werd. Na de rust waren er schoten van Mauën, Honshoven en De Koker maar die konden Deltour, in de basis voor de zieke Roef, niet verontrusten. De beste Diegemse kans kwam er pas in de slotfase. Sulejmani trapte een voorzet vanop de rechterflank van Honshoven in de vlucht over.

Blessure Deflem

“We gaven amper kansen weg, maar konden ook zelden voor gevaar zorgen”, gaat Bautmans verder. “De wind maakte het ook niet makkelijk om te voetballen, al wil ik dat zeker niet als excuus inroepen. We lieten de bal te weinig van voet tot voet gaan. Of het vroeg uitvallen van Deflem een rol speelde? Hij is de speler die dit seizoen al het meeste speelminuten verzamelde. Hij is niet de eerste pion die dit seizoen uitvalt en telkens hebben we die afwezigheden wel kunnen opvangen. Het valt nu af te wachten hoe er zijn blessure is (Deflem werd afgevoerd met vermoedelijk een blessure aan zijn sleutelbeen, red).”

In het slotkwartier werd Bautmans omwille van zijn gestalte naar voren gestuurd. “Bij een achterstand moet ik wel vaker vooraan proberen de ballen door te koppen. Hoewel ik liever achteraan blijf om een voorsprong te verdedigen, vind ik dat niet erg. Het is dan vaak alles of niets. Verdedigend koppen is vaak met volle kracht, aanvallend vraagt het meer verfijning. De spitsen weten dat ze dan in mijn buurt moeten blijven. Tegen Londerzeel heb ik maar weinig ballen kunnen doorkoppen, maar het heeft ook al wel gewerkt.”

Er resten Diegem Sport nog drie wedstrijden. Trips naar Aalst en Cappellen en op de slotspeeldag een thuismatch tegen Hasselt. “Het enthousiasme dat ons tegen Londerzeel ontbrak zal niet ontbreken in Aalst. Tegen betere voetballende teams dien we het ook altijd beter.”

Diegem: Michiels, Van Lautem (77’ Verbesselt), Bautmans, Mertens, Frix, Mpanzu (18’ Honshoven), De Bouw, De Koker, Mauën, Deflem (39’ Sulejmani), Egerickx.

Londerzeel: Deltour, Daeseleire, Van Der Veken, Mauro, Meseure, De Kegel, Pieyns (83’ Hermans), Oliseh (75’ Van Kruijssen), El Yazidi, Van Den Bogaert (88’ Vergeylen), Dellevoet.

Doelpunt: 58’ Van Der Veken (0-1).

Geel: Mauro, Pieyns, Mertens en Van Kruijssen.

