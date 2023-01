Janne Geers revalideert na zware knieblessure: “Blij met de prima seizoenshelft van KRC Genk Ladies, maar zuur dat ik nu langs de kant moet toekijken”

VROUWENVOETBAL super leagueAlles wees erop dat het seizoen 2022-23 het jaar van Janne Geers zou worden. De Peltse ondertekende een semi-profcontract, speelde sterk en nam met KRC Genk Ladies een prima competitiestart. Op 5 november sloeg het noodlot toe. In de competitiewedstrijd tegen OHL scheurde de voorste kruisbanden van haar knie af. “Ik wist onmiddellijk dat het ernstig was en dat mijn seizoen erop zat”, blikt Janne Geers terug.

Janne Geers zal die wedstrijd tegen OHL niet snel vergeten. Toch probeert de Genkse verdedigster de blessure een plaats te geven. “Het is niet altijd even gemakkelijk, maar toch ik wil vooral vooruit kijken en hard werken aan mijn revalidatie. Bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen wil ik er helemaal staan”, klinkt Janne strijdvaardig.

Negen maanden revalidatie

Besefte je bij je val meteen de ernst van je blessure was? “Ik probeerde recht te staan, maar na twee stappen verloor ik opnieuw mijn evenwicht. Mijn knie sloeg naar binnen en ik wist direct dat dit niet goed zat. De diagnose in het ziekenhuis bevestigde nadien mijn vermoeden. Voor afgescheurde kruisbanden wacht er een revalidatie tussen zeven à negen maanden. Voor mezeIf was dit een serieuze domper. Ik had me dit seizoen heel anders voorgesteld. Toch heb ik snel de de klik gezet en mijn revalidatie gestart. Eerst was het lopen met krukken, nadien met een brace. Ondertussen werk ik viermaal per week een aangepast programma af bij de kinesist en de andere dagen doe ik thuis oefeningen. Het is helemaal opnieuw leren stappen. Maar er is vooruitgang en dat geeft moed. Ik wil sterker dan ooit terugkomen”, zegt de Genkse verdedigster.”

Sterker dan ooit terugkeren

Toch moet het een moeilijke periode voor je zijn. De revalidatie lijkt me geen lachertje. Ook mentaal moet dit hard zijn om dragen. “Uiteraard kwam deze blessure ongelegen. Het is bijzonder zuur wat ik nu meemaak. Toch probeer ik mijn dagen zoveel mogelijk een nuttige invulling te geven. Ik studeer dieetkunde en sportvoeding in Leuven. De examens staan voor de boeg. Ik weet dus wat aanvangen.”

“Ook probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden van mijn team bij te wonen. Met een derde plaats in de klassering en halvefinalist in de beker van België presteert KRC Genk Ladies bijzonder goed. Ik ben enorm blij en fier met de prima resultaten van mijn ploeggenoten. Ik vier en geniet mee. Anderzijds blijft het voor mezelf bijzonder zuur. Ik was er zo van overtuigd een goed seizoen te draaien en samen met hen stappen vooruit te zetten. Die blessure gooit nu roet in het eten. Ik moet langs de lijn toekijken en dat is moeilijk te verteren. Maar ik kom terug. Ik ben een doorzetter”, weet Janne Geers.

Top drie en bekerfinale

Na een lange winterbreak herstart voor KRC Genk Ladies vrijdagavond de competitie. De Genkies prijken momenteel trots op een derde plaats, achter de toppers OHL en Anderlecht. Met Aalst, KV Mechelen en Charleroi treft de club niet meteen de grote kanonnen. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden”, waarschuwt Geers. “Ook tegen de zogenaamde ‘kleintjes’ mag de aandacht niet verslappen en moet je alert blijven. De vijfpuntenkloof op de concurrenten Brugge en Gent is mooi en moet je trachten te behouden. Het seizoen in de top drie eindigen zou super zijn. Ook de bekerfinale moet een doel blijven. Nu OHL en Anderlecht reeds uitgeschakeld zijn, wacht een unieke kans op bekerwinst. Ik zal keihard voor mijn ploegmaats blijven supporteren en juichen wanneer ze de gestelde doelen bereiken. Maar je begrijpt dat ik liever zelf op het terrein had gestaan.”

We wensen Janne Geers alvast een spoedig herstel.

