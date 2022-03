Janne Devos (VDK Gent) na het duel tegen Oostende: “Ik wilde vooral mijn kans grijpen”

De twee hoofdaanvalsters van de beide ploegen waren niet inzetbaar. Julie Smeets van VDK Gent sukkelde met een infectie aan de luchtwegen. Merle Baasdam van Oostende klaagde op haar beurt over allerlei kwaaltjes. Dat scheelt natuurlijk in het scorend vermogen. Er waren nog een paar interessante feiten die de wedstrijd kleur gaven. Zo speelden er speelsters bij de kustploeg die een verleden hadden bij VDK Gent. Een Paulien Neyt bijvoorbeeld, of een Megan Vanden Berghe, die overigens beiden een knappe wedstrijd speelden. Bovendien volleybalde Lise De Valkeneer jaren geleden bij Oostende en nu bij Gent.

Vader en dochter

Coach Stijn Morand moest reeds in de eerste set - na een 13-19-achterstand - ingrijpen en bracht Janne Devos in zijn team. Plots stonden vader en dochter tegenover elkaar. Papa Devos is de coach bij Oostende en zag dat zijn dochter aan de basis lag van de remonte van VDK Gent. “Ik was niet bezig om tegen mijn vader te spelen”, grinnikt Janne Devos. “Ik was meer aan het denken: nu sta ik op het terrein, nu moet ik mijn kansen grijpen. In Oostende had men duidelijk naar de bekerfinale gekeken. Daardoor kwamen we op een 0-2-achterstand. Maar we hebben ons systeem aangepast en we hebben het gered.”

“Ik moest schuiven met mijn speelsters”, bevestigt coach Stijn Morand. “Aanvankelijk hadden we moeite om te scoren. We hebben de competitie afgewerkt zonder een verlieswedstrijd. Mentaal is dat een belangrijke opkikker. We wonnen alle wedstrijden, ook de vijfsetters. Dat bewijst dat we nooit opgeven. Dit is een historisch seizoen voor de club. Nu moeten we afwachten welke ploeg we ontmoeten in de nacompetitie.”

