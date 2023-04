Janko Glisic en OHR Huldenberg halen zwaar uit tegen Bertem-Leefdaal: “2-5-zege was belangrijk om zeker te zijn van de top vijf"

Lotto Volley League Caruur Gent behoudt uitzicht op de vierde plaats

Caruur Gent mocht tijdens de laatste wedstrijd van de competitie de CEV Cup-finalisten van Roeselare ontvangen in de Edugo Arena. Coach Van Huffel en kapitein Tim Degruyter kregen een mooi afscheidsapplaus, want zij verlaten de club. Tot een feestelijk duel is het nooit gekomen, want Roeselare domineerde vanaf het eerste punt. De bezoekers etaleerden hun Europese klasse.