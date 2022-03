Janis Coppin helpt met goal en assist KVK Westhoek aan belangrijke zege tegen Wetteren: “Dit geeft me vertrouwen”

De wedstrijd begon sensationeel. Na nog geen anderhalve minuut claimde de thuisploeg een penalty voor een fout van de doelman op spits Diakho. Ref Windels floot evenwel niet. Direct aan de overkant besloot Wetteren-speler De Caigny een open kans over. Na een actie vanaf rechts van Gantois en een assist van Coppin trapte Dewilde beheerst de 1-0 binnen. Na een voorzet vanaf links van Simoens kopte Coppin aan het uur mooi de 2-0 in de verste hoek waarna Robaeys enkele minuten later na een lange ren raak trof (3-0). “De score had inderdaad hoger kunnen zijn”, aldus spits Janis Coppin. “Het was nodig dat we wonnen. Voor de bezoekers was het nog belangrijker. Op die manier winnen, is super. We bleven werken en druk zetten. Achteraan gaven we niks weg.”