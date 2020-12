Janice Cayman geniet na van EK-kwalificatie met Red Flames, maar denkt ook na over toekomst bij Lyon: “Ik wil graag meer spelen”

Uitzinnig van vreugde waren ze, de Red Flames na hun 4-0 zege tegen Zwitserland die zekerheid gaf over kwalificatie voor het EK 2022. Te midden in het feestgedruis genoot ook Janice Cayman met volle teugen. De 32-jarige Brasschaatse bekroonde een sterke prestatie uiteindelijk met de 4-0 en vergat zo even haar sportieve zorgen bij Lyon.

“Het was het scenario waarop we hadden gehoopt”, aldus Cayman. “We wisten dat de Zwitsers stevig zouden beginnen, want meestal scoren ze ook vroeg in de wedstrijd. Dat moesten we absoluut vermijden en daarom lag onze focus eerder defensief. Ook de mijne. Het klopt dus wel als je zegt dat ik eerder onzichtbaar was in het eerste kwart van de wedstrijd. Ik moest veel verdedigend werk opknappen en dat ging ten koste van de aanvallende impulsen, al creëerde ik wel een aantal mooie openingen. Aanvankelijk raakte ik niet veel ballen en dat was balen natuurlijk, maar gaandeweg groeide ik in de wedstrijd.”

“Om dan uiteindelijk met 4-0 te winnen, voelt fantastisch. We waren gebrand op revanche na de 2-1 nederlaag in Zwitserland, want die was toch aangekomen. Maar om het dan zo af te maken en als groepswinnaar het EK-ticket te pakken, was als een droom. De terugreis naar Lyon was lang en vermoeiend, maar wel met de glimlach op het gezicht. (lacht) Mijn 4-0 was de kers op de taart. Het was een mooie tegenaanval en het voelde heel goed om nog eens te scoren én de negentig minuten vol te maken.”

Speelminuten

Meteen na de wedstrijd zei Cayman voor de televisiecamera dat ze er alles aan zou doen om er nog bij te zijn op het EK. Niemand die twijfelt aan haar kwaliteiten en rol als titularis bij de Flames, maar de realiteit is wat ze is. Aangezien het tornooi een jaar verschoof, nadert de Brasschaatse op dat moment haar 34ste verjaardag. Op zich geen probleem, maar aan het tempo waarmee het damesvoetbal zich ontwikkelt in ons land is het niet eens onwaarschijnlijk dat er in het komende anderhalf jaar een concurrente opstaat. Moet Cayman met het oog op het EK dan niet op zoek naar een club waar ze meer minuten kan verzamelen dan nu bij Lyon?

“Ik wil graag meer spelen, daar bestaat geen twijfel over, maar het is de keuze van de coach”, zegt ze. “Ik doe mijn uiterste best, maar ook aan de Europese top is er in de ploeg maar plaats voor elf speelsters en enkele invallers. Het is niet dat ik op de bank zit bij een kleine ploeg. De dames hier behoren tot de besten van de wereld. En het is trouwens ook niet gezegd dat ik elders wel zomaar in de basis zou staan. Ik werk gewoon hard en hoop dat de beloning volgt. Als ik speel, presteer ik doorgaans ook gewoon goed. Meer kan ik niet doen.”

“Of de treble van vorig seizoen ook aanvoelde als de mijne? Toch wel hoor. Ook al speelde ik minder dan ik zelf wilde, je werkt als team toe naar die prijzen en zo had ik ook mijn aandeel. Dit seizoen lijkt het er inderdaad op dat we uit onze pijp moeten kom. Zeker na de nederlaag vorig weekend tegen PSG dat zo naar de leiding sprong. Ze waren meer gebrand op de zege dan wij en die partij heeft ons wakker geschud.”

Einde contract

Of de nederlaag Cayman meer speelminuten zal opleveren is nog maar de vraag. Feit is wel dat haar contract afloopt aan het einde van het seizoen en een contractverlenging doorgaans afgedwongen wordt tussen de lijnen. “Ik ben er nog niet helemaal uit of ik wil blijven. Wat ik wel wil is nog zo lang mogelijk op het hoogste niveau voetballen. Een terugkeer naar België staat op korte termijn niet op mijn planning. Ik focus me nu gewoon nog op Lyon en dan zien we wel wat de toekomst brengt.”