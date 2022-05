Jana Van Lent vierde op BK 10.000m in persoonlijk record van 34.54.07

Voetbal Tweede nationale A Ninove schrijft geschiede­nis en promoveert naar eerste nationale na winst tegen Lokeren-Tem­se: “Meer dan verdiend”

KVK Ninove speelt volgend seizoen in eerste nationale. In een rechtstreeks promotieduel pakten de groenhemden verdiend de scalp van rechtstreeks concurrent Lokeren-Temse. De Waaslanders kwamen vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar een betere thuisploeg ging nadien op en over de bezoekers. De nederlaag zorgde voor een enorme ontgoocheling bij de bezoekende supporters waardoor er zelfs kleine relletjes uitbraken. In een met 1.600 toeschouwers uitverkocht stadion ging Ninove een dolle feestnacht in.

1 mei