Jana Van Lent vierde op BK 10.000m in persoonlijk record van 34.54.07: “Heel speciaal om onder de 35 minuten te zitten”

atletiekJana Van Lent (21) maakte zaterdag op het BK 10.000m in Malmédy een bijzonder bemoedigend wedstrijdwederoptreden. In haar eerste competitie in zeven maanden tijd liep ze op de 25 baanrondjes naar een dik persoonlijk record van 34.54.07. Goed voor de vierde plaats in het sterke veld.

Het was voor Van Lent nog maar haar tweede 10.000m ooit op de piste nadat ze in Diekirch vorig jaar debuteerde met 35.29.05. Daar deed ze zaterdag een ferme klets af. Ze genoot met volle teugen van haar eerste zomerwedstrijd. “Het voelde echt heel speciaal”, zei ze. “Het was van vorig jaar in juli geleden dat ik nog een wedstrijd had gelopen. Dat wedstrijdgevoel vond ik heel plezant om nog eens mee te maken.”

Tegen het Oost-Vlaamse geweld (topatleten Lisa Rooms en Nina Lauwaert, red.) was ze niet opgewassen. Maar in de achtervolgende groep stond ze haar mannetje. “De kopgroep met Lisa Rooms, Chloé Herbiet, Nina Lauwaert en aanvankelijk Maurine Ricour was direct weg. Lindsey De Grande heeft 3km gehaasd. Ik liep in de achtervolgende groep met Mélanie Bovy, die veel kopwerk deed.”

Mijlpaal

Ze dook onder de 35 minuten. Een mooie mijlpaal. “Ik vind het heel speciaal om onder de 35 minuten te zitten. Bij zo’n eerste wedstrijd wist ik echt totaal niet wat ik kon verwachten. Op trainingen ging het al goed, maar het blijft altijd afwachten. Het is fijn dat het zo goed is gelukt.”

Nu ze haar seizoen sterk gestart is op de 10.000m kijkt de loopster uit Bornem reikhalzend uit naar de andere afstanden. “Mijn Waalse club RESC heeft me gecontacteerd om de 3000m te lopen op de Beker van Vlaanderen zaterdag. Normaal volgt de week daarna het LBFA-kampioenschap en daarna weet ik het nog niet zo goed. Op de 5000m wil ik ook nog heel graag mijn record verbeteren. Aangezien het op de 10.000m al zo vroeg gelukt is, geloof ik wel dat het haalbaar kan zijn. Ik kijk er vooral naar uit om dit seizoen gewoon weer normaal te kunnen doen.”

Lees ook: meer atletiek