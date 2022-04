Jana Van Lent maakt rentree op BK 10.000m

Jana Van Lent maakt na 9 maanden zonder competitie haar wederoptreden op het BK 10.000m in Malmédy zaterdag. Ze heeft geen idee waar ze kan uitkomen in haar opener van het seizoen.

De voorbije jaren was Jana Van Lent een vaste klant op het podium van het BK cross bij de juniores en de beloften. Deze winter was ze onzichtbaar in het veld. “Ik heb een hele winter lang geen wedstrijden gedaan door een medisch probleem dat niet aan het lopen gerelateerd was”, verduidelijkt de loopster uit Bornem. “Nu ben ik opnieuw enkele weken aan het trainen en dat gaat wel goed.”

Wat ze kan presteren op de 25 baanrondjes is koffiedik kijken. “Over de trainingen heb ik een goed gevoel, maar het blijft afwachten. Het is geleden van vorig jaar in juli dat ik nog een wedstrijd liep. De trainingen gaan oké, maar ik ben iemand die toch wel wat wedstrijdritme nodig heeft. Ik heb er alleszins wel heel veel zin in om te lopen. Het is veel te lang geleden.”

Record van 35.29

Het wordt nog maar haar tweede 10.000m op de piste ooit. “Vorig jaar liep ik voor het eerst een 10.000m op de piste in Diekirch. Daar heb ik toen een tijd van 35.29 neergezet. Of ik die tijd zondag al kan verbeteren is afwachten, maar het is alleszins mijn doel om dit seizoen dat record te verbeteren. De langere afstanden van de 5000m liggen me wel het beste”, stelt de net 22 geworden loopster die een 5000m-record heeft staan van 17.08.

Het BK 10.000m kent een enorm sterke bezetting. Voor de medailles zal Van Lent normaal gezien niet in aanmerking komen. Kersverse winnares van de Ten Miles Nina Lauwaert en Vice-Belgisch kampioene vedlopen Lisa Rooms lijken over de beste papieren te beschikken. Bij de mannen is Lahsene Bouchikhi op papier de te kloppen man.