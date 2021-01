Jana Dobbelaere naar BK veldrijden in Meulebeke: “Aan iets minder seizoen bezig”

VELDRIJDEN VROUWEN ELITEZondag neemt Jana Dobbelaere (24) in Meulebeke deel aan het BK veldrijden voor vrouwen elite. Een jaar geleden haalde ze in Antwerpen als tweede het podium van de titelstrijd voor clubrensters. Dit neven-BK kan door de maatregelen tegen Covid-19 niet doorgaan.

In Antwerpen werd Dobbelaere, toen nog in het shirt van BNS Technics, algemeen elfde. Het leverde haar zilver op bij de clubteams. Suzanne Verhoeven, zevende algemeen, veroverde die driekleur. “Op het BK in Antwerpen miste ik compleet mijn start”, herinnert Dobbelaere zich nog goed. “Ik moest de hele wedstrijd achtervolgen. Met een betere start zat er misschien iets meer in.”

“In Meulebeke is er geen apart BK voor rensters zoals ik. Ik zal er bovendien bijna op de laatste rij moeten starten. Ik heb nog enkele UCI-punten, maar ging deze winter niet naar het buitenland op zoek naar extra punten. Omdat het geen zin heeft, want iedereen start volgend seizoen op nul”, klinkt het. “Vorige winter trok ik wel naar Luxemburg, Frankrijk en Engeland.”

Koppenbergcross

Deze winter bleef Dobbelaere, die sedert 1 september als individueel rijdt, in eigen land. De uitslagen van vorig seizoen evenaren lukte haar nog niet. “Ik heb een iets minder seizoen”, geeft de Eeklose, die in Gent woont, toe. “Door een knieletsel moest ik eind oktober en begin november enkele veldritten overslaan. Onder meer de Koppenbergcross die ik nochtans heel graag rijd. Vorige zaterdag reed ik in Gullegem. Met een negentiende plaats was ik maar half tevreden. Op technisch vlak moet ik veel verbeteren. Trainen doe ik meestal alleen.”

“Misschien moet ik toch eens zoeken naar een oplossing om te leren van anderen. In het verleden ging ik af en toe naar de trainingen van provinciaal coach Dirk Onghena. Die trainingen kunnen nu niet gegeven worden. Ik hoop dat ik komend wegseizoen een rittenkoers kan rijden, maar daarvoor zal ik een geschikte ploeg moeten vinden.”

Top tien

Zorgen voor na het cyclocrossseizoen. In Meulebeke probeert Dobbelaere haar elfde plaats van het BK 2020 te evenaren of te verbeteren. “Ik zou graag de top tien halen, maar dat zal heel moeilijk zijn”, beseft de VDK-informaticus. “Veel zal afhangen van mijn start. Jammer genoeg laat ik me in de hectiek van zo’n start te gemakkelijk opzijzetten.”