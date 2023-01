Jana Dobbelaere, kampioene bij de clubrensters, wil tegen volgend veldritseizoen weer een ploeg hebben

Aan podiumceremonieën na Belgische kampioenschappen voor vrouwen is er tegenwoordig geen gebrek: drie wedstrijden voor de prijs van één. Zaterdag mochten Sanne Cant (elite), Julie Brouwers (U23) en Jana Dobbelaere (clubs) op het Lokerse podium een driekleur aantrekken.

Voor Cant was dat al de veertiende op rij, voor Jana Dobbelaere de allereerste uit haar carrière. De 26-jarige informaticus bij VDK Spaarbank werd vijfde in de wedstrijd en was de eerste renster onder de clubteams. Ook al heeft ze op dit ogenblik geen ploeg en crost ze als individueel. In elk geval was de inwoonster van Gent niet alleen blij met de driekleur, maar ook met de vijfde plaats in de algemene uitslag van deze titelstrijd.

“Eindelijk kende ik eens een goeie start”, begon Dobbelaere haar analyse. “Ik stond op de tweede rij en kon in de eerste ronde al opschuiven naar de vijfde plaats. Een plaats die ik goed kon verdedigen. In de finale gaf ik die positie even prijs, maar door over te schakelen op een nog zwaarder bandenprofiel kreeg ik meer grip op de glibberige ondergrond en werd ik weer vijfde.”

Tweede in Antwerpen

Dobbelaere werd al eens tweede in het BK voor clubrensters. In Antwerpen werd ze begin 2020 enkel voorafgegaan door Suzanne Verhoeven die in Lokeren naast een podiumplaats greep. “Vorig jaar reed ik bij het Starcasino Team, een UCI-ploeg, dus kwam ik niet in aanmerking voor het podium bij de clubrensters”, ging Dobbelaere verder. “In Middelkerke werd ik tiende en had ik dat podium gehaald. Starcasino is gestopt, ik zit zonder ploeg en hoop tegen het volgende crossseizoen toch weer een team te vinden.”

De driekleur bij de clubrensters zal wellicht deuren openen. “Vorig jaar bracht het Starcasino Team het beste in mij naar boven”, benadrukte Dobbelaere. “Neen, wat mij betreft hoeft de ploeg die me wil aantrekken geen UCI-team te zijn. Wel een ploeg waar ik me goed voel, een team met een goeie sfeer, een ploeg ook die op de weg wat mogelijkheden heeft. Ik ben 26 jaar, denk wel dat ik nog wat groeimarge heb, zeker indien ik de kans krijg specifieker met mijn sport bezig te zijn.”