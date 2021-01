Jan Vermeersch is nieuwe coach van B-ploeg Kortrijk Spurs: “Volgende stap in mijn carrière”

BASKETBAL EERSTE LANDELIJKEJan Vermeersch is de nieuwe coach van eerstelandelijker Kortrijk Spurs. Hij volgt er Bert Wyseur op, met wie de club niet wou doorgaan. Vermeersch komt over van de vrouwenploeg van Jeugd Gentson uit tweede landelijke. Vermeersch zal ook fungeren als assistent van coach Jeroen Debaveye in Top Division One.

“Wie wat thuis is in de basketbalwereld, weet dat Jan doorheen de jaren een heel sterke reputatie opbouwde als coach met een focus om jeugdspelers op het hoogste niveau te brengen”, klinkt het bij Spurs. “Aangezien we volgend seizoen nog meer op de jeugd willen inzetten, vinden we in Jan dan ook het perfecte profiel terug om de brugfiguur te zijn tussen de jeugd en ons fanionteam.”

Vermeersch maakt de overstap van het vrouwen- naar het mannenbasketbal. “Kortrijk contacteerde me een tijdje geleden”, vertelt Jan Vermeersch. “Na enkele gesprekken waarin de club de sportieve visie voor de toekomst uitlegde en wat mijn rol daarin zou zijn, heb ik besloten om deze stap te zetten.”

Vermeersch komt aan het hoofd te staan van de B-ploeg, die aantreedt in eerste landelijke. “Het is een opleidingsploeg waarin talentvolle spelers de kans krijgen om naar hun hoogste niveau te groeien. Ik zal hen daarin zo goed mogelijk begeleiden. Niet alleen de spelers van de B-ploeg, maar ook zij die bij de mannen A aantreden. Een jeugdploeg doe ik er niet bij, ik ben enkel headcoach in eerste landelijke, maar zal dat wel combineren met de rol van assistent bij de mannen A.”

Afscheid van Jeugd Gentson

Vermeersch’ periode bij Gentson is volledig verleden tijd. “Naast mijn job als leerkracht en mijn gezin, waarbij mijn dochtertje ook begonnen is met basketten, zal er geen tijd meer over zijn om er nog een extra ploeg erbij te nemen”, klinkt het. “Ik ben Kortrijk enorm dankbaar voor deze nieuwe uitdaging. Daarnaast wil ik ook Jeugd Gentson bedanken voor de jarenlange samenwerking en de kansen die de club me gegeven heeft om te groeien als coach.”

“In het bijzonder Wesley Wauters, die mij destijds als assistent bij de vrouwen A in Top Division Women onder zijn vleugels genomen heeft”, besluit Vermeersch. “Het is dankzij de ervaring die ik bij hem opdeed dat ik nu het zelfvertrouwen heb om de volgende stap in mijn coachingscarrière te zetten.”