Jan Vanvenckenray (T1 Achel) over het nieuwe seizoen: “We bouwen aan nieuwe ploeg“

volleybal Euromillions leagueTectum Achel heeft zijn nieuwe team voor het komende seizoen voorgesteld. De Noord-Limburgers komen met een nieuwe staf en een nieuwe ploeg. Zeven van de dertien spelers staan voor het eerst in de Achelse kern. Ondanks de ambitie voor de Final Four die hoofdsponsor Tectum uitte, lijkt het vooral een doorstart te worden voor de groen-witten. “We leggen de lat inderdaad niet te hoog, we bouwen op de eerste plaats aan een ploeg”, zegt de nieuwe coach Jan Vanvenckenray.

Voor de ploegvoorstelling trok Achel op verplaatsing naar het bedrijf van hoofdsponsor Tectum. In de hallen waar er normaal materialen voor dakwerken liggen, stond voor de gelegenheid een volleybalveld opgesteld. Inclusief net waar de spelers een kleine demo gaven. De club had voor de gelegenheid ook ex-veldrijder Sven Nys uitgenodigd die in een inspirerend betoog het belang van alle schakels in een team belichtte. Nys herhaalde ook de woorden van Rudy Evens van hoofdsponsor Tectum die de lat voor het nieuwe seizoen op het behalen van de Final Four legde.

Naar Italië

Als motivatie kan dat tellen, maar het new look Achel wil op de eerste plaats bouwen aan een team. Met liefst acht nieuwkomers, waarbij Max Stapels eerder al voor Avoc speelde, krijgt de al even nieuwe coach Jan Vanvenckenraye een mooie, maar ook zware opdracht. “Vergeet ook niet dat de blijvers geen anciens zijn en dat we eigenlijk aan een zo goed als volledig nieuwe kern bouwen”, voegde voorzitter Joos Gysen toe.

T1 Vanvenckenray was alvast tevreden met de spelers die op zijn lijstje staan. Voor de Deen Ulrik Dahl mochten Vanvenckenraye en assistent Renzo De Gaspari zelfs een uitje naar Italië maken.

Gent kwam te laat

“We wilden hem absoluut live aan het werk zien en daarom trokken we naar Portomaggiore. We waren meteen overtuigd en de transfer was snel een feit”, aldus Vanvenckenray.

Renzo De Gaspari voegde er nog een leuk nieuwtje aan toe. “Blijkbaar was ook Gent geïnteresseerd in onze nieuwe Deen, maar de Oost-Vlamingen trokken niet zelf naar Italië. En ze kwamen te laat”, lacht de Lommelaar.

Naast Ulrik Dahl telt Achel nog zeven nieuwkomers: Max Staples (Frankfurt), Marijn Claes, Ruben Duwaerts en Arnor van Leemputte (Booischot), Koen Van den Borden (Vocasa), Milan Dalli Cardillo (Stalvoc), Janis Medenis (Lusi).

Lees ook: meer volleybal