Jan Vanvenckenray (Achel) over de bekermatch tegen Roeselare: “Een z+eer moeilijke opdracht”

Geen midweekvolleybal voor Achel en dus profiteerde de Avoc-coach ervan om de andere wedstrijden online te volgen. “Ik zag Haasrode - Gent en ik was aangenaam verrast van het niveau van de Gentenaars. Intussen had ik tijd genoeg om Roeselare door te lichten. Tja, mijn scoutingsrapport is duidelijk. De West-Vlamingen hebben een heel erg sterke ploeg. Opnieuw en dat met enkele nieuwe pionnen. We speelden al tegen Maaseik, maar het niveau dat Roeselare laat zien, is op dit moment toch nog beter.”

Ervoor gaan

Duidelijke woorden en dus moet Achel er zaterdag vooral voor zorgen dat het geen afgang wordt. “Ik hoop alleszins niet op een herhaling van de match tegen Maaseik. We zijn toen met veel ambitie gestart en ik geloofde er ook in, maar toch kregen we een stevige oplawaai. Als ik zeg dat Roeselare sterker is, wordt het niet makkelijker. Al ben ik er wel van overtuigd dat mijn ploeg er voor 100% zal voor gaan”, aldus Vanvenckenray die betreurt dat de bekerloting al zo vroeg een sterke tegenstander oplevert. “Heel jammer, men moet het systeem herzien.”

Elk punt is belangrijk

Na de bekerwedstrijd volgt er opnieuw een competitieluik voor Achel. De Tectumjongens trekken op 2 november naar Gent, daarna komen Menen en Aalst op bezoek. “Ik kan niet naast de nul op twee kijken. Het verlies tegen Maaseik is geen ramp, maar ik was vooral ontgoocheld na de match in Leuven. Daar hebben we kansen laten liggen. Ik denk dat het dit seizoen zaak is om elk punt proberen te pakken. Ik zie een heel ruime middenmoot met ploegen die van elkaar kunnen winnen. Kijk maar naar Guibertin. Ze maken een goede beurt met dubbele setwinst tegen Roeselare en ze winnen in Menen. Terwijl er deze week van Borgworm verloren wordt.”