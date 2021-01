Jan Vandewiele en Cycling Team Stroobant klaar voor 2021: “Ondanks corona al onze sponsors kunnen houden”

Jens Christiaens (Westrem), Senne Bloem (St-Lievens-Houtem) en Jarne Bontinck (Schellebelle) zijn de beloften bij Team Stroobant. Kevin Lava (Kruishoutem), Davy Van Damme (Ophasselt), Birger Donie (Brakel), Kenny De Wilde (Lochristi), Pieter Buyle (Dikkele), Jan-Bart De Man (Zottegem), Glenn Marin (Meerdonk), Jasper Temmerman (Schellebelle) en nieuwkomer Jonas Goeman (Wetteren) zijn de elites zonder contract bij het team uit Wetteren. Bataia is verdwenen als naamsponsor bij de ploeg. “De samenwerking liep niet zoals aanvankelijk werd voorgesteld”, verduidelijkt Jan Vandewiele. “Voor het overige hebben we, ondanks de coronacrisis, al onze sponsors kunnen houden.”

“Nochtans hebben we hen in 2020 niet veel kunnen teruggeven. We mogen blij zijn dat de mensen die onze ploeg ondersteunen actief zijn in sectoren die niet veel hinder ondervonden van de pandemie. Ons jaarlijks eetfestijn hebben we wel moeten schrappen”, aldus nog Vandewiele. “In de plaats verkochten we wijn: pakketjes met een fles wit, een fles rood en een fles rosé. Die gingen als zoete broodjes van de hand. Uiteraard is de opbrengst niet zoals van een eetfestijn, maar het komt toch aardig in de buurt. Een aangename verrassing.”

Jonas Goeman blikvanger

Afgelopen weekend deelde het clubbestuur de nieuwe kledij uit aan de twaalf renners. Meest opvallende nieuwkomer bij de ploeg is Jonas Goeman. De 27-jarige Wetteraar verdedigde drie jaar de kleuren van het continentale Tarteletto-Isorex en zet een stapje terug. In 2018 werd hij in Stabroek tweede op het Belgisch kampioenschap voor elites zonder contract, in 2019 won hij de Mosselkoers in Houtem-Vilvoorde, een kermiskoers voor profs. “Ik merk dat Jonas bij onze ploeg content is en heel goed aan het trainen is”, gaat Vandewiele voort. “Van hem verwachten we een en ander.”

“Voor de rest is het koffiedik kijken, want voor de meeste van onze renners was 2020 een verloren jaar. Door de coronacrisis en het schrappen van veel wedstrijden zijn sommige van onze coureurs maar vier, vijf of zes keer in actie kunnen komen. Laat ons hopen dat we straks niet dezelfde weg opgaan. Want voor de eerste weken van het seizoen ziet het er nog altijd niet zo goed uit.”