Jan Van Huffel (VDK Gent): “Tijd dat we op verplaatsing winnen”

Sportieve uitdagingen

“Een sportteam moet altijd vol ambitie verschillende uitdagingen aangaan”, gaat de trainer-coach van Caruur Gent voort. “Als er kansen zijn om volgend jaar Europees te spelen, dan moeten we die grijpen. Dan moeten we er voluit voor gaan. Sportief hoog mikken, dat is het doel van elke sporter. Of internationale competities in deze coronatijden realiseerbaar zijn, dat moet door het bestuur voort onderzocht worden. We zijn absoluut nog niet zo ver, maar we kunnen er wel naar streven.”

“Ook onder de top vier zijn er boeiende duels mogelijk”, klinkt het. “Het is nog niet allemaal beslist, want zaterdag staat ook de belangrijke ontmoeting tussen Lindemans Aalst en Haasrode-Leuven op de kalender. Tegen Borgworm, Leuven en Achel konden we thuis winnen. Aalst komt op de laatste speeldag nog langs in onze Edugo Arena”, weet van Huffel. “Het wordt tijd om ook eens op verplaatsing te winnen. Daarom is het duel van dit weekend in Achel zo belangrijk. Dan denk ik al vooruit op de play-offs. Willen we die vijfde plaats bereiken, dan zal winnen in de eigen zaal niet volstaan. Dan moeten er ook tijdens uitwedstrijden punten gepakt worden. Er zijn dus genoeg doelen om naartoe te werken. Net daarom hebben we weinig stilgelegen tijdens de feestdagen”, besluit de trainer-coach. “Op het einde van deze maand stopt de competitie. De ‘Challenge Play-offs’ staan voorlopig vijf weken later gepland.”