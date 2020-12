Jan Van Huffel en Caruur Gent willen komende weken punten pakken: “Staan voor periode van sleutelwedstrijden”

Met Lennert Van Elsen in het midden, Simon Plaskie op de hoek en Tobias Kjaer als libero werd niet meer met een droge 0-5 gestart. Dat was twee sets wel het geval tijdens de bekerwedstrijd van vorige zaterdag. Nu deed de Gentse ploeg behoorlijk mee. Tegen de klasse van Roeselare is op dit moment evenwel waarschijnlijk geen enkel Belgisch team opgewassen. Ter verduidelijking: twintig procent meer in aanval, tegenover de ‘Caruurboys’. Tien rechtstreekse servicepunten en alle spelers van Roeselare eindigden met een positief rendement. In elke rotatie scoorde Knack ook pluspunten bij elkaar, terwijl Gent slechts in één rotatie een ‘plus-score’ liet noteren.

Cruciale decembermaand

“Daarom is het nodig dat we over ons voltallig team kunnen beschikken. Lennert Van Elsen heeft nu speelminuten kunnen verzamelen. Simon Plaskie heeft ook kunnen spelen. Ik zag dat - wanneer onze eerste bal in verdediging of receptie goed is - we kunnen wedijveren met veel tegenstrevers”, aldus nog Van Huffel. “Roeselare is een uitzondering. Woensdag was Pieter Coolman ‘outstanding’. Vorige zaterdag was hun Griekse speler Fragkos de uitblinker en hij deed nu zelfs niet mee. Als we nog meer progressie willen maken, dan moeten de afspraken correcter uitgevoerd worden”, waarschuwt de Gentse coach. “We geven onze strijd voor een vijfde plaats nog niet op.”