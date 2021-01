Jan Van Huffel: “De blokkracht van Aalst was dubbel zo groot”

“We speelden niet goed genoeg om de ploeg uit Aalst te kunnen verslaan”, gaf Gilles Vandecaveye na de wedstrijd toe. “Het was te onregelmatig, ik speelde ook niet mijn beste wedstrijd. Dit was de afsluitmatch van de reguliere competitie in de EuroMillions League. We eindigen voorlaatste. Met dit eindresultaat kunnen we niet tevreden zijn. Natuurlijk waren er blessures, maar we kenden een terugval en dat heeft ons te veel punten gekost. Nu moeten we het beter doen tijdens de Challenge Play-Offs”

Opnieuw opladen

“De twee spelverdelers, zowel bij Gent als bij Aalst, waren gekwetst”, merkt Jan Van Huffel op. “Dat zag je. Met de Italiaanse setter van Aalst gaat het wel sneller, maar net iets minder precies. Thiemen Ocket deed het op zijn jonge leeftijd goed, maar maar het is begrijpelijk dat het voor onze spelverdeler een beetje zoeken was naar de juiste oplossingen. Tijdens de derde set - die we gewonnen hebben - speelden we in aanval outstanding. Misschien liepen er een tweetal aanvallen mis, maar voor de rest hebben we alles gescoord. De ‘passing’ was okè, maar de blokkracht van Aalst was indrukwekkend. Simon Van de Voorde was imponerend en ook onze ex-speler Wout D’Heer demonstreerde zijn groot talent. Ik verkoos hem tot ‘Star of the Game’. Verder onthou ik de knappe invalbeurt van onze Deense aanvaller Tobias Kjaer.”