Jan Van Huffel (Caruur Gent): “Wij zijn het slachtoffer van fouten die door anderen gemaakt werden”

Onzekerheid

“Ik heb de spelers reeds laten weten dat ik geen extra tactische training geef”, vertelt trainer-coach Jan Van Huffel. “Omdat dit een absurde en abnormale situatie is, waarin wij het slachtoffer zijn. Anderen hebben - in januari notabene - fouten gemaakt. Ik wil zelfs niet vernemen wie er een flater begaan heeft. Ik weet wel dat wij de dupe zijn van heel deze historie. Ik ben helemaal niet ‘happy’ met deze affaire. Misschien kennen we pas vrijdagmiddag onze tegenstander en ‘s avonds moeten we dan even tegen hen spelen. Het gaat hier wel om een bepalende wedstrijd. Met thuisvoordeel, met een eetfestijn, met een topteam tegenover ons. Wat een nieuw hoogtepunt voor onze club zou kunnen zijn, zakt helemaal weg in totale onzekerheid.”