Jan Van Hout en Achel zijn maatje te groot voor moedig Zonhoven: “Omdat de tweede treffer uitbleef, boeide de partij tot het einde”

Voetbal eerste provincialeMet het duel Achel - Zonhoven United stonden twee winnaars van de openingsspeeldag tegenover elkaar. Achel, door veel teams vooruitgeschoven als de grote titelkandidaat, speelde zowel voor als na de rust dominant. Omdat de thuisploeg na de openingstreffer van Vos verzuimde om Zonhoven met een tweede treffer helemaal uit te tellen, bleef de wedstrijd boeien tot de absolute slotfase. Uiteindelijk nam invaller Rosario alle twijfels weg. “Beter doen als vorig seizoen wordt moeilijk, maar het blijft wel een uitdaging”, aldus Achel-trainer Jan Van Hout na afloop. “Ondertussen blijven we de rust bewaren en en proberen we elke week te bevestigen.

Thuisploeg Achel trok meteen het initiatief naar zich toe, maar moest wachten tot in de slotfase van de eerste helft om op voorsprong te komen. Lennert Vos nam een afvallende bal mooi op de schoen en pegelde hard binnen. Ook in de tweede helft bleef Achel domineren. Zonhoven beet evenwel meer van zich af. In de slotfase claimde United zelfs een strafschop toen Pinxten nogal hard in duel ging. Uiteindelijk was het de ingevallen Rosario die voor Achel de bevrijdende tweede treffer tegen de netten tikte.

Elke week bewijzen

Een tevreden trainer Jan Van Hout benadrukte na afloop dat Achel zal moeten leren omgaan met de favorieten rol. “Akkoord. Gezien onze prestaties van verleden jaar en de versterkingen die we binnenhaalden, moeten we ermee leren leven dat we iedere week tot het uiterste moeten gaan om die drie punten te pakken. Iedereen zal zich tegen ons dubbelplooien. We zullen ons best doen, maar iedere keer winnen, zal niet lukken.”

Tegen Zonhoven waren jullie doorlopend de betere ploeg. “We waren dominant, maar verzuimden na de openingstreffer van Vos Zonhoven de doodsteek te geven”, zegt Van Hout. “Na de rust lieten we onze tegenstrever zelfs iets te veel in de wedstrijd komen. En een doelpunt is snel gevallen. Voor hetzelfde geld floot de scheidsrechter in de slotfase een strafschop in het voordeel van Zonhoven en blijf je met een kater achter. Maar ik vond dat de Zonhoven-speler al te gemakkelijk tegen de grond ging. Gelukkig nam Rosario nam in de laatste minuut alle twijfels weg.”

Goed weerstand geboden

Trainer Bart Vandewalle kon zich vinden in de nederlaag. “Achel was een maatje te groot voor ons”, gaf de Zonhovense trainer eerlijk toe. “Nochtans hebben we goed weerstand geboden. Zeker in de tweede helft hebben we ons verschillende keer bij hun in de rechthoek getoond en misschien hadden we in de slotfase zelfs een strafschop verdiend. Maar goed, om dit Achel te verslaan, moet je echt top zijn en dat waren we niet. Achel is en blijft de grootste titelkandidaat. Wij mikken ergens tussen plaats drie en zes.”

Achel: Wouters, Janssens, Gevers, Pinxten, Vanhelden, Vandebroek, Moerenhout, Peeters, Dors (86' Maes), Di Girolama (73' Rosario), Vos.

Zonhoven United: Loyens, Budé (84' Busschots), Jacobs, Withofs, Vanvoorden (65' Sacchini), Ceyssens, Swinnen, Hermans, Peters, Emonds (77' Bosmans), Depoorter.

Doelpunten: 37' Vos (1-0), 89' Rosario (2-0).

Geel: Vanhelden, Peeters, Janssens, Ceyssens, Hermans.

