Jan Van Hout en Achel winnen topper tegen Bree-Beek: “Wij willen die titel zo graag”

Tiende opeenvolgende Achelse zege

In het thuiskamp toonde Acheltrainer Jan Van Hout zich uiteraard tevreden met de ruime zege. “Ik denk dat we verdiend aan het langste eind trokken”, opende Van Hout de persbabbel. “De spanning was vanaf het eerste fluitsignaal te snijden. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe. Doelkansen bleven dan ook uit. Of we niet in paniek raakten toen Janssen in de tweede helft de bezoekers op voorsprong mikte? Het was een mooie uitgespeelde goal, maar we veranderden van tactiek en gingen met veel inzet en wilskracht hoger spelen. Via Jasper Vandebroek en Giovanni Dors bogen we vrij snel de achterstand om. Al moet ik eerlijk zijn. De 4-1 cijfers zijn overdreven. Het verschil tussen beide teams was niet zo groot als uit het resultaat blijkt. Maar aan de zege valt niets af te dingen. We wonnen verdiend. En zeggen dat dit onze tiende opeenvolgende driepunter is. Dat maak je slechts één keer in je carrière mee”, weet Van Hout.