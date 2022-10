Jan Van Hout en Achel VV stoppen zegereeks van Bree-Beek en doen bovenin weer helemaal mee: “We scoorden op de juiste momenten”

Beide teams kozen voor aanvallend vallend voetbal en dat leverde meteen kansen op. Eerste mogelijkheid was voor Bree dat de kopbal van Vanderstraeten op doelman Wouters zag stranden. Daarna was het de beurt aan Ivo Moerenhout om zijn duivels te ontbinden. Bij de openingstreffer dribbelde hij zich slim voorbij de Breedoelman en rondde beheerst af. Nadien trapte hij een heerlijke combinatie tussen Peeters en Rosario in één tijd binnen. Met deze 2-0 score zat Achel bij de rust op rozen. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en keerden het best uit de kleedkamer. Dat leverde meteen succes op. Het was de vrijstaande Paredis die met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer zorgde en Bree terug in de wedstrijd bracht. De vreugde was evenwel van korte duur. Vier minuten later pegelde Dors na een gemeten voorzet van Rosario, de bal hard tegen de netten. Meteen brak de veer bij de bezoekers en kon Moerenhout in de slotfase met zijn derde van de de avond de kers op de taart zetten.

Spitsenduo neutraliseren

Acheltrainer Jan van Hout was uiteraard tevreden met de overwinning. “Als je een topper wint, smaakt dit inderdaad heerlijk”, opende Van Hout de persbabbel. “Belangrijk was dat we Bree nooit in in de wedstrijd lieten komen. En dan moet je hun twee gevaarlijke spitsen Paredis en Janssen neutraliseren. We trainden daarop en ons plannetje lukte. Daarbij sloegen we op de juiste momenten toe. Na de treffer van Paredis leek onze tegenstander beter in de wedstrijd te komen. Het doelpunt van Dors weinige minuten later sneed hen de adem af en was het sleutelmoment van de wedstrijd. Belangrijk is dat we ons met deze zege terug op de kaart zetten en laten zien dat we bovenin een rol willen blijven spelen. Ook respect voor Bree dat hier aanvallend is komen voetballen en een geduchte concurrent zal blijven”, aldus Van Hout.

Jonge spelersgroep

In het andere kamp maakte de teleurstelling bij trainer Dirk Daelmans snel plaats voor realisme. “Achel is uiteraard een goed geheel met veel bewegingsvoetbal en snelle spitsen die het koel afmaken. Achel liet ons echter nooit echt in de wedstrijd komen. Ze scoorden telkens op de juiste momenten. Maar misschien verdedigden we op die momenten iets te slap. Vergeet ook niet dat we over een jonge spelersgroep beschikken en er spelers ingepast moesten worden. Dat vergt tijd. Toch ben ik fier op mijn jongens. Op termijn komt dit goed. Dat we ons maximum kwijt zijn? De competitie is nog lang en iedereen zal wel ergens punten laten liggen. Kijk naar Achel dat in Meeuwen met 3-1 verloor. Elke week moet je als ploeg scherp staan om in de top mee te wedijveren”, weet Dirk Daelmans.

Achel VV: Wouters, Janssens, Gevers, J.Vandebroek, Pinxten, N.Vandebroek, Moerenhout (85' Di Girolami), Peeters (66' Daniëls), Dors (85' Maes), Rosario, Vos (74' Vanhelden).

Bree-Beek: De Boevere, Schildermans, Stienaers, Paredis, Joosten, Klaps, Vannerom (46' Cardeynaels), Rouwet (83' Goossens), Vanderstraeten (74' Falkou), Janssen, De Ceulaer.

Doelpunten: 17' en 37' Moerenhout (1-0 en 2-0), 66' Paredis (2-1), 70' Dors (3-1), 79' Moerenhout (4-1).

Geel: Janssens, Klaps.